Bir dönemin sonu: Resmen kapandı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, 9 Haziran'da yürürlüğe giren Çek Takas Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik uyarınca Bankalararası Takas Odası Merkezi'nin (BTOM) tüzel kişiliği 2 Temmuz'da sona erdi.



Bu doğrultuda BTOM'a sistem işleticisi olarak faaliyet göstermek üzere verilen izin de bitti.



TCMB bünyesindeki BTOM tarafından yürütülen çeklerin bankalar arasında hesaben ödenmesi işlemi, Takasbank'a devredilmiş, Takasbank da Çek Takas Sistemini kurarak 2 Temmuz'da faaliyete başlamıştı.