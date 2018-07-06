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Bir dönemin sonu: Resmen kapandı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından, çeklerin bankalar arasında hesaben ödenmesi işlemini Takasbank`ın yürütmesine karar verilmesinin ardından, Bankalararası Takas Odası Merkezi`nin faaliyet izninin sona erdiği bildirildi.

06 Temmuz 2018 Cuma 10:45
Bir dönemin sonu: Resmen kapandı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, 9 Haziran'da yürürlüğe giren Çek Takas Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik uyarınca Bankalararası Takas Odası Merkezi'nin (BTOM) tüzel kişiliği 2 Temmuz'da sona erdi.

Bu doğrultuda BTOM'a sistem işleticisi olarak faaliyet göstermek üzere verilen izin de bitti.

TCMB bünyesindeki BTOM tarafından yürütülen çeklerin bankalar arasında hesaben ödenmesi işlemi, Takasbank'a devredilmiş, Takasbank da Çek Takas Sistemini kurarak 2 Temmuz'da faaliyete başlamıştı.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 10:45
  1. Ekonomi
  2. Banka

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