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Bir dönem sona resmen erdi! Bundan sonra sadece onlar yapabilecek

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, okullar, dernekler ve belediyeler tarafından yapılan turların tamamen kaldırıldığını ve bundan sonra turların, sadece seyahat acenteleri tarafından yapılabileceğini söyledi.

24 Şubat 2019 Pazar 14:28
Bir dönem sona resmen erdi! Bundan sonra sadece onlar yapabilecek

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB)Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Kar amacıyla yapılıyorsa tur oluyordu, kar amacıyla yapılmıyorsa tur olmuyordu, onu kaldırdık. Böylece dernekler, belediyeler, okullar tarafından yapılan turların önünü kapattık." dedi.

TÜRSAB tarafından, iç turizmi hareketlendirmek, yeni destinasyonlar açılmasını sağlamak amacıyla seyahat acentelerinin iş geliştirmesi ve yeni iş imkanlarının oluşturulması için program düzenlendi.

Tatil cennetini gezdiler

Daha önce Bursa ve İzmir'de yapılan iş geliştirme gezilerinin üçüncüsü Antalya'ya gerçekleştirildi. TÜRSAB Erciyes, Kapadokya ve Konya bölge temsil kurullarına bağlı 170 seyahat acentesi temsilcisi, turizmin başkentinde Aspendos, Perge, Kurşunlu Şelalesi, Antalya Müzesi, Kaleiçi ve Karpuzkaldıran Şelalesi'ni gezdi.

Gezinin ikinci gününde, Kundu oteller bölgesinde düzenlenen programda, acente temsilcileri yeni iş imkanları ve tur programları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, programda yaptığı konuşmada, bundan sonra seyahat acentesi kurulduğunda mesleki yeterlilik sigortası yaptırılacağını, teminat alınmayacağını söyledi.

Teminatın sadece tur operatörlerinden alındığını belirten Bağlıkaya, "Çünkü tur operatörleri, bütün acentelerin itibarını ilgilendiren bir konu, onun için çok daha hassas davrandık." diye konuştu.

"Önlerini kapattık"

Turizm yasasında yer alan "kar amacı" kavramını yeni yasada kaldırıldığını anlatan Bağlıkaya, "Kar amacıyla yapılıyorsa tur oluyordu, kar amacıyla yapılmıyorsa tur olmuyordu, onu kaldırdık. Böylece dernekler, belediyeler, okullar tarafından yapılan turların önünü kapattık. 'Tur, kar amacı olsa da olmasa da seyahat acentesi tarafından yapılır' dedik. Böyle bir madde önümüzde önemli bir engeldi, bunu kaldırdık." ifadelerini kullandı.

Acente açmanın, büfe, bakkal, manav açmak gibi bir şey olmadığını vurgulayan Bağlıkaya, acenteciliğin mesleki ticari faaliyet olduğunu, birtakım kurallara bağlandığını ve acente açmak için mesleki bilgilere sahip olmak gerektiğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 14:28
  1. Konya
  2. İzmir
  3. Bursa
  4. Antalya
  5. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB)
  6. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya
  7. Turizm
  8. İç turizm
  9. Seyahat Acenteleri
  10. Bir dönem sona erdi

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