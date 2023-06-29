  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hiç beklenmedik haber! Çok büyük ciddi kaybı yaşadı: Eski Audi CEO'su ceza aldı diyerek duyurdular

50 bin parsel arsa satılmıştı! Çok ama çok büyük hüsran

Dünyaca ünlü Samsung devi çipleri radarına aldı! Tarihi planını duyurdu! Bomba haber: 17 milyar doları...

Fransa'da tansiyon düşmüyor! İsyan çıktı, araçlar ateşe verildi

Müthiş haber beklenmedik yerden geldi! '11 milyar doları Türkiye'ye getirteceğiz' diyerek duyurdular

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Yerlikaya'ya gülümseten harçlık talimatı

Koreliler Türk devine para yağdırmaya geliyor! Bomba bayram bitmeden patlayabilir

Memur ve emekli merakla bekliyor! Zam ne zaman verilecek?

F-35'ler için tarihi Türkiye itirafı! Yunanistan ABD'nin alçak planını duyurdu

Kılıçdaroğlu'ndan bebek katili Öcalan'ı öven Merdan Yanardağ'a ziyaret kararı! Özel heyet oluşturdular
Spor Bir dönem sona erdi! Samatta'dan olay paylaşım...
Spor

Bir dönem sona erdi! Samatta'dan olay paylaşım...

Yeniakit Publisher
2023-06-29 16:54:00 -
Bir dönem sona erdi! Samatta'dan olay paylaşım...

Fenerbahçe'de Mbwana Samatta'nın paylaşımı gündeme oturdu. İsmail Kartal ile yola devam etme kararı alan sarı-lacivertlilerde kiralıktan geri dönecek Samatta çok konuşulacak ifadeler kullandı.

Fenerbahçe'de Mbwana Samatta'nın paylaşımı gündeme oturdu. İsmail Kartal ile yola devam etme kararı alan sarı-lacivertlilerde kiralıktan geri dönecek Samatta çok konuşulacak ifadeler kullandı.

Edin Dzeko'yu renklerine bağlayan Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Mbwana Samatta'nın çektiği video sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kiralık sözleşmesi sona eren Samatta Fenerbahçe'ye geri döndü. Samatta'nın paylaştığı şarkıda, "Estağfirullah, benden nefret ediyorlar ama elhamdülillah ben iyiyim." sözleri yer alıyor.

Fenerbahçe'nin takımdan göndermeyi planladığı Samatta, yeni sezon kampına dahil edilecek fakat lisansı çıkartılmayacak. Gelecek herhangi bir teklifi kabul etmeyi planlayan sarı-lacivertliler beklemeye geçmiş durumda.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23