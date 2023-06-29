Bir dönem sona erdi! Samatta'dan olay paylaşım...
Fenerbahçe'de Mbwana Samatta'nın paylaşımı gündeme oturdu. İsmail Kartal ile yola devam etme kararı alan sarı-lacivertlilerde kiralıktan geri dönecek Samatta çok konuşulacak ifadeler kullandı.
Fenerbahçe'de Mbwana Samatta'nın paylaşımı gündeme oturdu. İsmail Kartal ile yola devam etme kararı alan sarı-lacivertlilerde kiralıktan geri dönecek Samatta çok konuşulacak ifadeler kullandı.
Edin Dzeko'yu renklerine bağlayan Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Mbwana Samatta'nın çektiği video sosyal medyanın gündemine oturdu.
Kiralık sözleşmesi sona eren Samatta Fenerbahçe'ye geri döndü. Samatta'nın paylaştığı şarkıda, "Estağfirullah, benden nefret ediyorlar ama elhamdülillah ben iyiyim." sözleri yer alıyor.
Fenerbahçe'nin takımdan göndermeyi planladığı Samatta, yeni sezon kampına dahil edilecek fakat lisansı çıkartılmayacak. Gelecek herhangi bir teklifi kabul etmeyi planlayan sarı-lacivertliler beklemeye geçmiş durumda.
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