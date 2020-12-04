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Spor Bir dönem Fenerbahçe'de forma giymişti! Eski milli futbolcu Raşit Karasu hayatını kaybetti
Spor

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giymişti! Eski milli futbolcu Raşit Karasu hayatını kaybetti

Türkiye Futbol Federasyonu, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen eski milli futbolcu Raşit Karasu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 16:34:00 -
Bir dönem Fenerbahçe'de forma giymişti! Eski milli futbolcu Raşit Karasu hayatını kaybetti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Raşit Karasu'nun vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Mesajda şu ifadeler kullanıldı:

Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski oyuncusu Raşit Karasu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

4'ü A Milli olmak üzere 11 maçta ay-yıldızlı formayı giyen Raşit Karasu, Fenerbahçe, Vefa, Adana Demirspor ve Mersin İdmanyurdu takımlarında oynarken, birçok kulüpte de antrenör ve teknik adam olarak görev yaptı.

Merhum Raşit Karasu'ya Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve spor camiasına başsağlığı dileriz.

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