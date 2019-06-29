Bir diş protezinin serüveni

Eskişehir’de bir diş protez laboratuvarının sahibi Mustafa Ulukavak, diş protezinin hastanın kullanımına hazır hale gelene kadar oluşum aşamalarını anlattı. Ulukavak, diş protezinin yaklaşık 1 haftada tamamlandığını söyledi.

Çeşitli sebeplerden dolayı dişlerini kaybedip, konuşmakta ve yemek yemekte zorlanan kişiler, diş protezlerini tercih ediyor. Dişleri olmayan vatandaşlar, diş protezleri sayesinde eski günlerine geri dönüyor. Ancak diş protezi kullanan çoğu kişi, protezlerin nasıl yapıldığını, hangi aşamalardan geçtiğini bilmiyor. Konuyla ilgili Natural Diş Laboratuvarı sahibi Mustafa Ulukavak, protezlerin yapılış aşamalarını anlattı. Protezin uzun bir süreçten geçtiğini belirten Ulukavak, "İlk önce doktorlar hasta ile görüşüyorlar. Yapılması gereken işleri planlıyorlar. Daha sonrasında kişinin ağzına göre ölçüleri bize gönderiyorlar. Bundan sonraki bütün kısımlar bize ait. Hastanın ağzına takılacak proteze kadar bütün aşamalar bizden geçiyor. Ölçüler bize geliyor, daha sonra alçıları dökülüyor. Alçıdan sonra, gerekli görülen planlamalar yapılıyor. Planlamalardan sonra; altyapısı ne ise, metal veya zirkon, hangi alaşım yapılması gerekiyorsa, hasta hangisini istiyorsa planlayarak o şekilde süreç devam ediyor. Sonrasında, en üst yapı dediğimiz, porselen kısmıyla hastanın ağzındaki dişin rengini birebir sağlayıp, doktora gönderip, doktor da gerekli işlemleri halledip hastaya takıyor. Hastalar, mutlu ve mesut bir şekilde protezlerini kullanmaya başlıyorlar. Protez uzun bir süreçten geçiyor tabi. Bu 1-1 buçuk haftayı bulan bir süreç" diye konuştu.

"Gizli kahramanlar olarak atfedilebiliyoruz"

Ağız ve diş sağlığı konusunda gizli kahramanlar olarak gösterildiklerini ve protez işinin titizlikle yapılması gerektiğini aktaran Ulukavak, "İşlemin giriş aşaması, ilk başlayan yer alçı odası. Oradaki en ufak bir hata işin başa dönmesine sebep olur ki elemanlarımız bu sebeple çok titiz çalışıyor. Sonra tabi ki estetik olarak porselen kısmında çalışanın ustanın mahareti, kullandığı malzeme bunlar da tabi ki yapılan porseleni etkiliyor. Daha sonra son aşamayı yapıyoruz; iç parlatıyoruz ve doktora gönderiyoruz. Doktorlar ölçüyü alıp gönderdikten sonra tabi ki biz biraz bunu söylüyoruz. Gizli kahramanlar olarak atfedilebiliyoruz. Bazı arkadaşların bu yönde söylemleri var. Gizli kahramanlar olarak, ön plana çıkmasak da bu şekilde görülüyoruz" ifadelerini kullandı.