Bir devir sona eriyor! Türk Telekom artık resmen...
Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası, Türk Telekom'un yüzde hissesini devralmak için Rekabet Kurumu`na resmen başvurdu.05 Temmuz 2018 Perşembe 15:44
Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası, Ojer Telekomunikasyon'a ait Türk Telekom'un yüzde 55 hissesini devralmak için Rekabet Kurumu'na (RK) başvuruda bulundu.
Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, "Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin Türk Telekomünikasyon A.Ş.'deki %55 oranındaki paylarının işlem özelinde kurulacak bir ortak girişim şirketi (SPV) aracılığıyla devralınması işlemi..." ifadelerine yer verildi.
Böylece bankalar Türk Telekom hisselerini kuracakları ortak girişim şirketi (SPV) aracılığıyla devralacak.
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