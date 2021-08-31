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Dünya Bir devir sona erdi! Blinken dünyaya ilan etti
Dünya

Bir devir sona erdi! Blinken dünyaya ilan etti

20 yıllık işgal süreci sonrası ABD'nin Afganistan'dan çekilme sürecini tamamlanmasının ardından Dışişleri Bakanı Antony Blinken, müttefiklere ve askerlere teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 02:13:00 -
Bir devir sona erdi! Blinken dünyaya ilan etti

Blinken'ın açıklamaları şöyle; Kabil'den çekilmeye başladık. Birkaç saat önce bu operasyon sonuçlandı. 123 binden fazla kişi Afganistan'dan çıkartıldı. Bu çok büyük askeri, diplomatik ve insani bir görevdi. En zor görevlerden biriydi. Burada diplomatlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Amerikalılara ortaklarımıza ve risk altındaki Afganlara yardımcı olmayı sürdüreceğiz. Kabil'deki askerlerimiz kahramanca bir iş çıkardı. On binlerce Afgan sivili korudular. Görevi terör saldırısı riskine rağmen yaptılar. Müttefiklerimize ve ortaklarımıza teşekkür etmek istiyorum.

Yeni bir dönem başlıyor Afganistan'da artık. Diplomatik yeni misyonumuz başladı. Öncelikle yeni bir takım bir araya getirdik. Kabil'deki diplomatik varlığımız şu an askıda.

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