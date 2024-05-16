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Teknoloji Bir devir kapanıyor! Yurt dışından telefon getirmede yeni dönem
Teknoloji

Bir devir kapanıyor! Yurt dışından telefon getirmede yeni dönem

Yeniakit Publisher
2024-05-16 12:14:00 - 2024-05-16 12:14:49
Bir devir kapanıyor! Yurt dışından telefon getirmede yeni dönem

Uygun fiyat sebebiyle yurt dışından getirilen telefonlara sınırlama getirildi. Artık ikinci bir telefon getirilemeyecek.

Yurt dışına giden bazı vatandaşlar yurt dışı seyahatlerinde uygun fiyatlar nedeniyle çeşitli teknolojik aletlerle dönüyorlar. Bunlardan biri de cep telefonları...

İkinci telefona yasak geldi

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen birden fazla cep telefonunun, fazladan gümrük vergisiyle yurda sokulması uygulamasına yasak geldi.

Gümrükte el konulacak
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yeni düzenlemeyle yurt dışından vatandaş gümrük vergisi ödeyerek dahi yurda ikinci telefonu sokmak istese buna izin verilmeyecek. İkinci telefona gümrükte el konulacak.

Sabah'ın haberine göre, yolcu yeniden yurt dışına çıktığında el konulan telefon kendisine iade edilecek.

3 aya kadar gümrükte bekletilebilecek

Bu durumdaki cep telefonlarının 3 aya kadar gümrük ambarlarında bekletilmesi istenebilecek.

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