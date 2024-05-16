Bir devir kapanıyor! Yurt dışından telefon getirmede yeni dönem
Uygun fiyat sebebiyle yurt dışından getirilen telefonlara sınırlama getirildi. Artık ikinci bir telefon getirilemeyecek.
Yurt dışına giden bazı vatandaşlar yurt dışı seyahatlerinde uygun fiyatlar nedeniyle çeşitli teknolojik aletlerle dönüyorlar. Bunlardan biri de cep telefonları...
İkinci telefona yasak geldi
Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen birden fazla cep telefonunun, fazladan gümrük vergisiyle yurda sokulması uygulamasına yasak geldi.
Gümrükte el konulacak
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Yeni düzenlemeyle yurt dışından vatandaş gümrük vergisi ödeyerek dahi yurda ikinci telefonu sokmak istese buna izin verilmeyecek. İkinci telefona gümrükte el konulacak.
Sabah'ın haberine göre, yolcu yeniden yurt dışına çıktığında el konulan telefon kendisine iade edilecek.
3 aya kadar gümrükte bekletilebilecek
Bu durumdaki cep telefonlarının 3 aya kadar gümrük ambarlarında bekletilmesi istenebilecek.