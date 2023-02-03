Bir dev şirket daha resmen iflas etti! Yılda 8 milyon kişiyi taşıyan firma başvuruda bulunduğunu duyurdu!

Şirketin web sitesinde yapılan yeni açıklamada, "Flyr yeni bir mali plan yapma konusunda başarısız oldu ve yönetim kurulu operasyonları yürütmek için daha fazla alternatif olmadığı sonucuna vardı. Şirket, 1 Şubat 2023 itibariyle iflas başvurusunda bulundu. Flyr faaliyetlerin ve tüm uçuşlarını durdurdu ve uçuşları yeniden planlamayacak" denildi.

Oslo merkezli olarak faaliyet gösteren Flyr'in filosunda 12 adet Boeing 737 uçak bulunuyor. 400 çalışanı olan şirket, Norveç ile Avrupa'daki tatil destinasyonları arasında uçuş yapıyor.

Web sitesinde yer alan bir duyuruya göre sebebini şöyle aktardılar;

Flyr'in, 33 milyon dolar bulamadığı için iflas başvurusunda bulunduğu kaydedildi.

Merkezi Birmingham'da bulunan Flybe, salgından önce Avrupa'nın en büyük bölgesel havayolu şirketiydi ve Birleşik Krallık ve Avrupa'daki 81 havalimanı aracılığıyla yılda yaklaşık 8 milyon yolcu taşıyordu. İlk olarak Mart 2020'de seyahat pazarı pandemik kısıtlamalardan etkilendiğinde yönetime aktarıldı.