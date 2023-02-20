Bir deprem daha! Bu sefer Samandağ
AFAD, Hatay'ın Samandağ ilçesi olan 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya çalışıyor.
Öte yandan, depremler sürmeye devam ediyor.
Son olarak; AFAD, saat 20.07'de merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
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