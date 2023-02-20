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Gündem Bir deprem daha! Bu sefer Samandağ
Gündem

Bir deprem daha! Bu sefer Samandağ

AFAD, Hatay'ın Samandağ ilçesi olan 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 20:28:00 - 2023-02-20 20:30:34
Bir deprem daha! Bu sefer Samandağ

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Öte yandan, depremler sürmeye devam ediyor.

Son olarak; AFAD, saat 20.07'de merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

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Yorumlar

söz

allahım sen ümmeti muhammedi koru yarabbi

söz

allahım sen ümmeti muhammedi koru yarabbi
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