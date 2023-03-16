Bir de seçimden sonra size ihtiyaç kalmadığını düşünün! O kafa ile daha çok rencide olursunuz

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, İYİ Parti'den istifa edeceği belirtilen Yavuz Ağıralioğlu hakkındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Bir yıl önce idi..

İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinden tasfiye yemişti..

Soruldu:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Başkanlık Divanı’nın dışında bırakılacağınızdan haberiniz var mıydı?”

Cevapladı:

“Hiçbir şey söylenmedi. Hatta endişeye gerek olmadığı, ucu bana gelen radikal bir değişiklik olmayacağını duymuştum.”

Soruluyor:

“Bir gerekçe de belirtilmedi mi?”

Cevaplıyor:

“Olması lazım, evet. Bu çok rencide edici bir şey. Usulü karardan daha rencide edici.”

Devam ediyor Ağıralioğlu:

“Dersiniz ki ‘Mecliste olmanızı istiyorum.’ Başım üstüne. ‘Ayrılmanı istiyorum.’ Başım üstüne. En rencide edici olan kısmı, benim ve sizin aynı anda öğrenmemizdi. Ben dört senedir Akşener’in yol arkadaşı ve kurmayıyım.”

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...