Bir de nankör derler: Kedilerin, evdeki diğer canlıların ölümüne yas tuttuğu ortaya çıktı

Kedilerin, evdeki diğer evcil hayvanların kaybına nasıl tepki verdiği incelendi. Bu yeni bulgular kedilerin yas sürecini anlamamıza yardımcı oluyor.

Kedilerde yas belirtileri üzerine yapılan yeni bir araştırma, onların hiç bilmediğimiz bir yönünü ortaya çıkardı. Oakland Üniversitesi'nden araştırmacılar, kedilerin diğer evcil hayvanların ölümüne nasıl tepki verdiğini inceledi. Bu araştırma, kedilerin yas tutma davranışlarını daha önce hiç olmadığı kadar derinlemesine ele aldı.

Applied Animal Behaviour Science dergisinde yayımlanan bu çalışmada, 412 kedi bakıcısına, hem bakıcıların hem de hayatta kalan kedilerin ölen evcil hayvanla ilişkisi ve evde yaşayan bir arkadaş hayvanının kaybından sonra olası ani ve uzun vadeli davranış değişiklikleri hakkında anket yapıldı. Araştırmaya katılan bakıcılar, evde en az bir hayatta kalan kedinin olduğu ve başka bir evcil hayvanın kaybının yaşandığı durumları değerlendirdiler.

Kedilerde Yas Belirtileri: Neler Gözlemleniyor?

Kediler genellikle mesafeli ve bağımsız olarak kabul edilir. Ancak araştırmalar, aynı evdeki başka bir evcil hayvanın ölümünden sonra da yas belirtileri gösterdiklerini ortaya koyuyor; hatta bu hiçbir zaman anlaşamadığını düşündüğünüz köpeğiniz bile olsa. İşte tam bu noktada da kedilerin yas tutma kapasitelerinin düşünülenden çok daha derin olabileceği vurgulanıyor.

Bu çalışmada açıkça görülüyor ki, kedilerin uyku, yemek yeme ve oyun oynama gibi rutinlerinde bir azalma yaşanırken, insanlardan ve diğer evcil hayvanlardan ilgi aramaya, saklanmaya, yalnız vakit geçirmeye ve kayıp arkadaşlarını aramaya daha fazla yöneliyorlar. Bakıcılarsa kaybettikleri evcil hayvanla daha uzun süre birlikte yaşayan kedilerinin ölüm sonrası dikkat çekme davranışlarında belirgin bir artış yaşandığını ifade ediyor. Bu bulgular, asın evrensel bir olgu olabileceğine dair yeni kanıtlar sunuyor. Ayrıca, kedilerin duygusal derinliklerini daha iyi anlamamıza yardımcı olurken, evcil hayvan sahiplerinin yas süreçlerine daha empatik ve duyarlı bir şekilde yaklaşmaları için önemli bir ışık tutuyor.

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