Bir de bakmışsınız, Millet İttifakı'ndakiler şapa oturmuş

İyi Parti ile CHP arasındaki sürtüşmenin her geçen gün daha da arttığına işaret eden Hüseyin Gülerce, PKK'lı bir teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP milletvekili Semra Güzel hakkındaki fezlekenin birkaç hafta içinde Meclis'e geleceğini kaydederek, "Asıl pandomima o zaman kopacak" dedi. Muhalefet ittifakının bütün hesaplarını HDP üzerine yaptığına dikkat çeken Gülerce, "Çünkü HDP seçmeni destek vermediği sürece ortak adaylarının seçilmesi imkânsız. Akşener'in çıkışı, hesabın şaşmaya başladığını gösteriyor" ifadelerini kullandı. Bunun iki önemli sebebi olduğunu belirten Gülerce, şöyle devam etti: "Birincisi, HDP'nin kapatılması ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nde devam eden süreç. Mahkemeye sunulan belgelere göre, HDP'nin kapatılmaması mümkün değil. Kapatılma ile beraber pek çok HDP milletvekiline/yöneticisine siyaset yasağı da geliyor. Bu durumda Kılıçdaroğlu'nun, Akşener'in, Karamollaoğlu'nun, Davutoğlu'nun ve Babacan'ın güvendiği dağlara kar yağıyor. Yani şu anda erken seçim sakızı çiğneyerek aday şu mu olacak, bu mu olacak diye fal açtırıyorlar ya, bir de bakacaklar şapa oturmuşlar." İşte Star gazetesindeki o dikkat çekici yazı:

"HDP, ittifakı bölmeye başladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP milletvekili Semra Güzel hakkındaki fezlekeye "evet" oyu vereceklerini söyledi. "İYİ Parti'nin tutumu terörle, teröristle iltisak konusunda açık ve nettir" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu ise Diyarbakır HDP milletvekili Semra Güzel'in fotoğrafları için "Muhatap Erdoğan'dır" diyerek şaşkınlığını, acziyetini gizleyemedi.

Fezleke birkaç hafta içinde Meclis'e gelecek.

Asıl pandomima o zaman kopacak.

Muhalefet ittifakı, bütün hesaplarını HDP üzerine yapıyor.

Çünkü HDP seçmeni destek vermediği sürece ortak adaylarının seçilmesi imkânsız.

Akşener'in çıkışı, hesabın şaşmaya başladığını gösteriyor.

İki önemli sebebi var.

Birincisi, HDP'nin kapatılması ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nde devam eden süreç.

Mahkemeye sunulan belgelere göre, HDP'nin kapatılmaması mümkün değil.

Kapatılma ile beraber pek çok HDP milletvekiline/yöneticisine siyaset yasağı da geliyor.

Bu durumda Kılıçdaroğlu'nun, Akşener'in, Karamollaoğlu'nun, Davutoğlu'nun ve Babacan'ın güvendiği dağlara kar yağıyor.

Yani şu anda erken seçim sakızı çiğneyerek aday şu mu olacak, bu mu olacak diye fal açtırıyorlar ya, bir de bakacaklar şapa oturmuşlar...

Muhalefetin hesabı giderek şaşıyor çünkü ikinci bir sebep daha var.

HDP giderek korunamayacak, savunulamayacak bir girdabın içine yuvarlanıyor.

Şu son Semra Güzel fotoğraflarının anlattığı budur.

Terörle böyle aşk meşk, sarmaş dolaş olmuş bir partinin savunulacak tarafı mı kalmış?

Bu HDP'yi Meclis taşıyabilir mi?

Devlet/yargı bu kepazeliğe daha ne kadar tahammül edebilir?

İşte Meral Akşener'in "Semra Güzel fezlekesine evet diyeceğiz" kararlılığı, İYİ Parti'de de artık CHP'den ayrı bir duruş oluştuğunu anlatıyor.

Bizde, yine de İYİ Parti'nin bilhassa dışarıdan gelecek baskılara, Biden rüzgârlarına dayanmakta zorluk çekeceği kanaati var.

Kolay değil. Beş benzemez partiyi bir arada tutmak için Batı ne tezgâhlar kurdu. Ne vefasızlar, nankörler cepheye sürüldü... Bir anda bu tezgâh berhava edilmez.

Ancak şu var.

Erken seçim ihtimalinin ortadan kalktığını gördükçe muhalefet kendi içinde parçalanacak.

Şimdiden CHP içinde Kemalciler-Ekremciler ayrımı, CHP'ye yakın kalemler tarafından ifade edilmeye başlandı.

Murat Sabuncu, T24'te (10 Ocak'ta) "CHP'de Kemalciler, Ekremciler ayrımı büyüyor" başlığı ile şunları yazdı:

"Geçen hafta sonu CHP içinde ağırlığı olan önemli bir partili ile konuştum. Bu saygın isim 'Hem parti hem seçimlerin geleceği için endişem var' diyerek şunları anlattı: 'Parti içinde cumhurbaşkanlığı adaylığı için Kemalciler Ekremciler diye bir ayrım olmaya, hatta büyümeye başladı. Genel merkezde, il örgütlerinde, belediyelerde... Bunu hem parti hem seçimlerin geleceği açısından riskli buluyorum. Hele bir de Kemal Bey aday olur, daha önce söz verdiği gibi parti genel başkanlığından ayrılırsa durum daha da karışır. Çünkü CHP tüzüğünün görevin boşalması başlıklı 24. Maddesi'nin 2 bölümü, kurultay en geç 45 günde toplanır, diyor. O zaman cumhurbaşkanlığı yarışından çok parti genel başkanlığı yarışı bile yapılabilir.' Yani aday olursa partide bir genel başkanlık yarışının başlaması kaçınılmaz..."

Pandomima kopması; karışıklık çıkması, vahşi, gürültülü, bir taraftan da eğlenceli bir kavga demek.

Seyredeceğiz..."