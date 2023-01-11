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Gündem Bir darbeci daha evine döndü! Sağlık gerekçesi ile salıverildi
Gündem

Bir darbeci daha evine döndü! Sağlık gerekçesi ile salıverildi

28 Şubat davası kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılan darbeci Hakkı Kılınç hakkında tahliye kararı verildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-11 18:56:00 - 2023-01-11 19:04:29
Bir darbeci daha evine döndü! Sağlık gerekçesi ile salıverildi

 Yeniakit.com.tr 

Halk TV'den Barış Terkoğlu, 28 Şubat darbecisi Hakkı Kılınç hakkında tahliye kararı verildiğini duyurdu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Terkoğlu, "28 Şubat davası kapsamında Sincan Cezaevi'nde bulunan 83 yaşındaki Hakkı Kılınç hakkında tahliye kararı verildi. Geçen haftalarda birkaç kez hastaneye kaldırılan emekli Korgeneral Kılınç'ın birçok sağlık sorunu bulunuyordu" dedi.

Hakkı Kılınç yargılandığı 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hakkı Kılınç'ın eşi Saadet Kılınç, 2022 yılı Ekim ayında darbeci eşinin tutukluğuna ilişkin yazdığı mektupta, "Bizim mahkum olmamızın arkasında yatan sebep bizi yargılayanların ve iktidarın Atatürk'e düşman olmasıdır" demişti.

Kılın'ın bir süredir sağlık sorunları yaşadığı iddia ediliyordu.

Cumhuriyet gazetesi geçtiğimiz hafta yaptığı haberinde, Kılınç'ın açık görüş esnasında fenalaştığını öne sürerek, devleti, "28 Şubat davasında korkutan gelişme. Zulüm devam ediyor." başlıklı haberi ile hedef almıştı.

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