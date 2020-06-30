Bir CHP’li hariç herkesi suçladı! Arınç’tan bir ‘FETÖ’ çıkışı daha

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili söylediği, "Masum değiliz hiçbirimiz" sözlerine, telefonla katıldığı canlı yayında açıklık getirmeye çalıştı.

Arınç, CHP'nin eski Genel Başkanı, Antalya Milletvekili Deniz Baykal hariç bütün siyasetçilerin FETÖ ile bir araya geldiğini iddia etti. "15 Temmuz'da KPSS'de soru çalındığını öğrendik" açıklamasında da bulunan Arınç, şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz'un siyasi ayağı araştırılmalı. FETÖ örgütü nasıl silah kullanacak bir noktaya geldi? İşin politik, toplumsal boyutu var. Bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmişlerdir. 2011 seçimlerinden sonra FETÖ kendini belli etmeye çalıştı. Gülen'i ziyaret etmeye giden milletvekilleri var. Bunlara plaket verenler var. 15 Temmuz'da KPSS'de soru çalındığını öğrendik. 15 Temmuz'dan önce kim konuştu? Kendilerini bu kadar gizleyenlere biz hüsnüzan göstererek güzel yüzlerine aldanmışsak buna ne denecekse denecek ama bilin ki; herkes bunun içerisinde bir kere kendini buldu. Bütün siyasetçiler belki Deniz Baykal hariç bunlarla bir araya gelmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız bunların niyetlerini sezdi. Ama eminim 15 Temmuz'u yapacaklarını bilmiyordu bizim gibi. Şimdi Ecevit, Demirel'in desteklediği bir tek hiçbir zaman rahmetli Erbakan bunları yanına bile yaklaştırmadı. İslami konularda eleştirirdi, siyasi olarak değil. Bunu ziyarete giden milletvekilleri var, FETÖ'cü mü, ben biliyorum hiçbir şekilde değil. Buna plaket takdim eden milletvekileri var, FETÖ'cü mü? Peki kim dersiniz? 15 Temmuz'da büyük darbe girişimini kanlı şekile sokan adamlardır. 15 Temmuz'da öğrendik ki KPSS sınavında soru çalışmışlar."

Arınç FETÖ konusunda ne demişti?

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, katıldığı bir programda kendisine FETÖ ile ilgili sorulan bir soruya, "Kendilerini bu kadar gizleyen çok kötü, çok hesaplı bir örgütle karşı karşıyayız. İnsanlar bir yönüyle eğitime, bir yönüyle maneviyatına bakarak bunlara inandılar. Bunların karanlık yüzlerini maalesef çoğumuz göremedik. Masum değiliz hiçbirimiz" yanıtını vermişti. Arınç'ın bu cevabı çok sayıda eleştiri almıştı.