  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Bir CHP klasiği! İzmir'de ortalık karıştı! O müdürün görev yeri değiştirildi
Siyaset

Bir CHP klasiği! İzmir'de ortalık karıştı! O müdürün görev yeri değiştirildi

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 2021 yılında protokol müdürü yaptığı emekli albay Fatih Özkurt'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 11:22:00 -
Bir CHP klasiği! İzmir'de ortalık karıştı! O müdürün görev yeri değiştirildi

Soyer'in 2021 yılı Ağustos ayında gerçekleştirdiği Buca'daki ziyaretinde tartıştığı CHP İlçe Başkanı Hacer Taş Gültepe'yi ittirerek kafasının yarılmasına neden olan Özkurt protokol müdürlüğünden alınarak Şehit Yakınları ve Gazi Koordinatörlüğü birimine gönderildi.

KAFASI YARILDI

Soyer'in ziyaretinde bulunduğu odaya girmesine izin verilmeyen Hacer Taş Gültepe, çıkan arbedede Fatih Öztürk tarafından ittirilince yere düşmüştü. Gültepe'nin yarılan kafasına 3 dikiş atılırken, olayla ilgili hiçbir şey yapılmamıştı. Bu olayın ardından Soyer, tüm şikayetlere rağmen o dönem Özkurt'un arkasında durmuştu. Ancak bir süre önce Özkurt'un görev yeri Soyer'in talimatıyla değiştirildi.

ERHAN GÜLENÇ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23