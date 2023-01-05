Bir CHP klasiği! İzmir'de ortalık karıştı! O müdürün görev yeri değiştirildi

Soyer'in 2021 yılı Ağustos ayında gerçekleştirdiği Buca'daki ziyaretinde tartıştığı CHP İlçe Başkanı Hacer Taş Gültepe'yi ittirerek kafasının yarılmasına neden olan Özkurt protokol müdürlüğünden alınarak Şehit Yakınları ve Gazi Koordinatörlüğü birimine gönderildi.

KAFASI YARILDI

Soyer'in ziyaretinde bulunduğu odaya girmesine izin verilmeyen Hacer Taş Gültepe, çıkan arbedede Fatih Öztürk tarafından ittirilince yere düşmüştü. Gültepe'nin yarılan kafasına 3 dikiş atılırken, olayla ilgili hiçbir şey yapılmamıştı. Bu olayın ardından Soyer, tüm şikayetlere rağmen o dönem Özkurt'un arkasında durmuştu. Ancak bir süre önce Özkurt'un görev yeri Soyer'in talimatıyla değiştirildi.

ERHAN GÜLENÇ