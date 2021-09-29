Bir CHP cehaleti daha! Esed'in liderliğindeki Suriye'de yapılan evliliğe karşı çıktı

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Suriyeli bir kız, 8 yıl önce 13 yaşında iken ülkesinin kanunlarına göre meşru bir evlilik yaptı. Söz konusu evlilik sekiz yıl aradan sonra bilinmeyen bir sebeple Türkiye'de yaşarken yargıya taşındı. Türk Ceza Mahkemesi, uluslararası hukukun gereği olarak, evliliğin Suriye'de yapılmış olması ve Suriye kanunlarının 13 yaşında evliliğe izin vermesi sebebi ile davayı düşürdü.

Buram buram cehalet!

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen ise AK Parti iktidarından önce kanunlarda yer alan bu maddeyi, sanki ilk defa bugün uygulanmış gibi yansıttı. CHP'li vekil, buram buram cehalet ve algı kokan açıklamasında, "Bizim mahkememiz ne yapıyor, Türk Ceza Kanunu’nu uygulayacağı yerde, ‘Suriye vatandaşı, 13 yaşındaki kız çocuğuyla evlenebilir çünkü bu Suriye kanunlarına göre suç değildir’ diyor. 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz eden şahıs beraat ediyor. Özellikle ceza kanunları, Türkiye’de yaşayan, suç işleyen herkese uygulanmalıdır. Mahkeme, kız Suriyeli diye istismarcıya beraat veriyor. İstinaf da ‘şikayetçi yok’ diye bu kararı onaylıyor. Bu belge yargı için skandal bir karardır. Bu belge Türk Hukuku için utanç kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

Oysa, onlarca yıldır geçerli olan Türk hukukuna ve tüm dünyada uygulanan evrensel hukuk kurallarına göre, her ülkenin kendi vatandaşları arasındaki evlilik yaşı, şekli gibi kurallar, kendi ülkelerinin hukukuna bağlı. Suriye'de olduğu gibi ABD'nin de bazı eyaletlerinde evlilik yaşı 13. ABD'de evlenen bir çift, Türkiye'ye geldiklerinde, tecavüzden dava açılması ne ise Suriye'de, Suriye hukukuna göre evlenen iki kişi için, Türkiye'ye geldiklerinde tecavüz suçlaması yapılması da aynı kapsamda değerlendiriliyor.