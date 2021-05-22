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Gündem Bir CHP belediyeciliği klasiği! Atlardan sonra arabaları kaybettiler
Gündem

Bir CHP belediyeciliği klasiği! Atlardan sonra arabaları kaybettiler

CHP'nin yönettiği Adalar Belediyesi'nde skandallar patlak verdi. Atların ardından çok sayıda aracın kayıp olduğu belirlendi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Belediye Başkanı Erdem Gül'ün de kayıp olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-22 22:09:00 - 2021-05-22 22:11:40
Bir CHP belediyeciliği klasiği! Atlardan sonra arabaları kaybettiler

Adalar Belediye Meclisi, CHP'li mali müşavir meclis üyelerinin de tespit ettiği usulsüzlükler nedeniyle oy çokluğu ile 2020 yılı Kesin Hesabına ret kararı verdi.

Belediye Meclisi kendisini feshederken belediyenin hesaplarının ilk önce Sayıştay denetimine ardından da İçişleri Bakanlığı tarafından Belediye Başkanı Erdem Gül'ün görevden alınarak yerine kayyum atanması beklenecek.

6 Milyon TL buharlaştı, çok sayıda araç kayıp

Öte yandan belediye yönetimi, buharlaşan 6 milyon TL'nin nerede olduğuna cevap veremezken, meclis üyelerinin Kesin Hesap tablosunu incelenmesinin engellendiği, taşınır kesin hesaptaki araçların ruhsatlarını inceleme taleplerinin reddedildiği, bazı araçların yıllardır kayıp olduğu ifade edildi.

Kabaktepe'den tepki!

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, skandal olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kabaktepe, ''Adalar'da atlar kayıp; Arabalar kayıp; 6 milyon TL kayıp; Belediye Başkanı da kayıp...'' diye tepki gösterdi.

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Yorumlar

murtaza haydar

sıfata bakınca chpli olduğu nasılda anlaşılıyor
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1905

chp demek işte bu demek her şeyleri ağzına yüzüne bulaştıran sahtecilik  
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