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Yerel Bir can daha gitti! Başıboş köpek 72 yaşındaki adamı öldürdü
Yerel

Bir can daha gitti! Başıboş köpek 72 yaşındaki adamı öldürdü

Yeniakit Publisher
2024-09-18 09:25:00 -
Bir can daha gitti! Başıboş köpek 72 yaşındaki adamı öldürdü

Isparta’da başıboş bir köpeğin saldırısı sonucu yaralanan 72 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Isparta’nın Gönen ilçesinde 2 gün önce Gölbaşı köyünde 72 yaşındaki Osman Şenol isimli bir vatandaş bahçesinde çalışırken başıboş bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Yaşlı adam boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden ısırıldı ve kanlar içinde yerde kaldı. Sesler üzerine bahçeye yönelen çevredeki vatandaşlar başı boş köpeği yaşlı adamın başından uzaklaştırdı ve durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler durumu ağır olan Osman Şanlı’yı hastaneye kaldırdı. 72 yaşındaki Şanlı yapılan tüm saldırılara rağmen kurtarılamadı.

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Yorumlar

resat

milyarlarca liralık , mama pazarı için ,çok sayılmayacak bir zaiyat daha ,,
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