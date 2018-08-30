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Bir cami iki yıl kapalı olur mu?

Eyüp Sultan Cami’nden sonra ülke genelinde en fazla ziyaretçi kabul eden Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Emir Sultan Cami’nin restorasyon çalışmalarının yavaş ilerlemesi; cami cemaatinde büyük tepkiye neden oldu.

30 Ağustos 2018 Perşembe 12:03
Bir cami iki yıl kapalı olur mu?

Türkiye’de en çok ziyaret edilen cami ve türbeler arasında Eyüp Sultan’dan sonra ikinci sırada yer alan Emir Sultan Cami’nin restorasyon muamması tepkilere neden oluyor.

15.yüzyılda, Sultan Mehmed Çelebi’nin hükümdarlığı sırasında yaptırılan Emir Sultan Cami’nin tadilatı üzerine yapılan düzenlemeler, vatandaşların beğenisini kazanırken; tarihi caminin iki yıl boyunca kapalı tutulması ve çalışmaların yavaş ilerlemesi cami cemaati ve çevre esnafı tarafından endişe ile karşılanıyor.

CEMAAT TEPKİLİ, ESNAF TEDİRGİN

Dini günlerde akın akın ziyaretçilerle dolan, her gün mevlid okutulan Emir Sultan Camisi ve Külliyesi, şimdilerde mahzunluk yaşıyor. Bursa ile yeni tanışanların tamamına yakınının ilk uğradığı tarihi mekanların başında gelen Emir Sultan Camisi, bu sefer rekor ziyaretçisiyle değil restorasyon çalışmaları ile gündeme geldi. Yıldırım Beyazıd’ın damadı olan Emir Sultan adına yaptırılan Bursa’nın Yıldırım ilçesindeki Emir Sultan Camii ve Külliyesi’ndeki tadilatların uzun sürmesi hem cami cemaatini hem de çevre esnafını çileden çıkardı.

Akit’in edindiği bilgilere göre; Emir Sultan Cami’nin restorasyonun tamamlanmasının ardından tarihi yapının yeniden ibadete açılacağı belirtildi. Yenileme çalışmalarının 2020 yılında son bulması planlanıyor.

BU TEMPOYLA CAMİ Mİ ONARILIR?

Tarihi yapının tadilat çalışmalarının çok yavaş ilerlediğinden şikayet eden Dursun Yüce, “Şehrin bir ucundan bir ucuna Emir Sultan’a namaz kılmak için gelen cemaatimiz bulunuyor. Bitmek bilmeyen bir yola girdiler. Cami cemaati olarak kartonların üzerinde namaz kılıyoruz. Havalardan dolayı şimdi çok sıkıntılı gibi görünmüyor ancak önümüzde kış var. Ne yapacağız o zaman? Camimizin tamir edilmesi elbette güzel ancak çalışanlar günlerce gelmiyor. Birkaç kişiyle çalışma mı olur? Böylesine önemli bir yapıyı bu tempoyla tamir etmek normal bir durum değil. Camiimizin restorasyon işinin bir an önce bitirilip, ibadete açılmasını bekliyoruz.” açıklamasında bulundu.

CİDDİYETTEN UZAK BİR ŞEKİLDE İLERLİYOR

Cami çevresinde işyeri bulunan esnaflardan “İhsan emmi” lakaplı “İhsan Cansız ise, “Emir Sultan, Bursa'ya yolu düşenlerin ilk uğradığı yerlerden birisidir. Ziyaretçisinin hiç eksik olmadığı camimiz şimdilerde öksüz bir durumda. Caminin onarımının yapılmasından memnunuz ancak bu hızla giderse bitmesi mümkün değil. İnşaatın ciddiyetten uzak bir şekilde ilerlediğini düşünüyorum. Restore ederken bu güzelim dokuyu da bozmalarını istiyoruz. “ ifadelerini kullandı.

MUHAMMED UZUN
Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 12:03
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YORUM YAZ

  • Çanakkaleden SelamlarÇanakkaleden Selamlar45 dk önce
    Çanakkale Merkezdeki tarihi Fatih Camii de güya 1 yıl içinde restorasyonu tamamlanıp ibadete açılacaktı ama 2. yıla girdik ve hâlâ kaplaı.
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş1 sa önce
    iş ne kadar uzarsa o kadar çok indiriyorlar paraları. hala anlayamadınızmı. burada karagümrükte taş mektep diye bir devlet binası var 3 katlı tam 6 yıl sürdü resterasyonu. kimbilir ne paralar indirdiler. bunlar hep danışıklı dönüşüklü ihaleler. eee nede olsa tc burası. gep indir sonrada yetmedi vergi ver yada döviz kurlarını yükseltip her şeye zam yap. hiç doğru birileri geçmedi başımıza hep anamızı sordular babamızı soran olmadı. sonrada şöyle yaptık böyle yaptık deyip göz boyamaya devam ettiler.
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