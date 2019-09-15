0553 313 94 23

Bir çağrı da AB'den! Saudi Aramco saldırısı sonrası sular durulmuyor

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi "Saudi Aramco"ya ait tesislere düzenlenen saldırılar sonrası Avrupa Birliği'nden itidal çağrısı yapıldı.

15 Eylül 2019 Pazar 16:25
Bir çağrı da AB'den! Saudi Aramco saldırısı sonrası sular durulmuyor

Avrupa Birliği (AB), Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi "Saudi Aramco"ya ait tesislere düzenlenen saldırıların bölgesel güvenliği tehdit ettiği uyarısında bulunarak itidal çağrısı yaptı.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi "Saudi Aramco"ya ait tesislere silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) dün düzenlenen saldırıların bölgesel güvenliği tehdit ettiği vurgulandı.

"Sorumlunun bulunması gerek"

Açıklamada, "Bölgede gerginliğin yüksek seyrettiği bu dönemde, saldırılar diyalog ve gerginliği azaltma girişimlerine zarar veriyor." ifadesi kullanıldı.

Saldırılardan kimin sorumlu olduğunun tespit edilmesi gerektiğinin altı çizilen açıklamada, "AB, güçlü bir şekilde itidal çağrısında bulunuyor." vurgusu yapıldı.

Saudi Aramco petrol tesisine saldırı

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi "Saudi Aramco"ya ait iki fabrikaya dün yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 16:25
  1. Avrupa Birliği (AB)
  2. Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco
  3. Saudi Aramco
  4. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kıyıya vuran cesedi çoban köpekleri buldu
    1. Kıyıya vuran cesedi çoban köpekleri..
    2. Başakşehir’de uyuşturucu komasına..
    3. Slovan Bratislava Beşiktaş maçı ne..
    4. İBB'de işten çıkarmalar
    5. TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 1 -..
    6. İzmir'in 7 ilçesinde su kesintisi
    7. Yelken: 2019 EUROSAF Avrupa Pirat..
    8. Konya’da çoban köpekleri yarıştı
    9. Irak Kuveyt'ten elektrik ithal edecek
    10. Brüksel'de Çizgi Roman Festivali
    11. İzmir’de makilik ve otluk alanda yangın
    12. Rahvan Atları Kıyasıya Yarıştı
    13. Gaziosmanpaşa’da vatandaşlara 3 ton..
    14. Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı..
    15. Yıldırım düşmesi sonucu 60 küçükbaş..
    16. Hindistan’da gezi teknesi alabora..
    17. Basketbolda dünya şampiyonu İspanya
    18. Club Brugge Galatasaray maçı ne zaman..
    19. Kırsal mahallelerin yol bakım..
    20. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ürdünlü..
    21. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Filistinli..
    22. Uluslararası Gaziantep Gastronomi..
    23. Basketbolda dünyanın en büyüğü İspanya
    24. Kaçak çalışan Afgan çoban ve..
    25. Ceviz toplarken ağaçtan düşen yaşlı..
    26. Mısır'da ABD iş birliğiyle askeri hava..
    27. Sinop'ta hortum paniği
    28. Golf: MVK Uluslararası Türkiye Amatör..
    29. Sinop’ta çıkan hortum korkuttu
    30. Malkara Yağlı Güreşleri'nin..
    Selçuk Bayraktar canlı yayında açıkladı: Dünyanın en moderni olacak
    Selçuk Bayraktar canlı yayında açıkladı: Dünyanın en moderni olacak
    “Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
    “Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir
    Siyasetçilerin dilinde “kader”!
    Siyasetçilerin dilinde “kader”!
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir