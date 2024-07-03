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Medya Bir çağ dönümündeyiz! Hem insanlar, hem de milli devletler köşeye sıkıştırıldı
Medya

Bir çağ dönümündeyiz! Hem insanlar, hem de milli devletler köşeye sıkıştırıldı

Yeniakit Publisher
2024-07-03 16:15:00 -
Bir çağ dönümündeyiz! Hem insanlar, hem de milli devletler köşeye sıkıştırıldı

Sabah gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, toplumsal ve siyasi sorunlara rağmen sükûnetin önemini vurguladı. Yazar, içinde bulunduğumuz dönemi bir çağ dönümü olarak nitelendirdi. Babaoğlu, insanların ve milli devletlerin köşeye sıkıştırıldığını iddia etti. Bu dönemde provokasyonlara kapılmamak gerektiğini belirten Babaoğlu, şunları kaydetti:

Sabah gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, toplumsal ve siyasi sorunlara rağmen sükûnetin önemini vurguladı. Yazar, içinde bulunduğumuz dönemi bir çağ dönümü olarak nitelendirdi. Babaoğlu, insanların ve milli devletlerin köşeye sıkıştırıldığını iddia etti. Bu dönemde provokasyonlara kapılmamak gerektiğini belirten Babaoğlu, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda kırgınlığa sebep olan ve hayal kırıklıkları üreten çok şey var...

Tamam!

Şöyle bir geriye çekilip topluma, iktisata, gündelik hayatımıza, insanların ruhlarındaki ve toplumsal ahlaktaki çözülmeye bakınca...
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hepimizi öfkelendiren çok şey var...

O da tamam!

Lakin bir dakika!

Bu duygular ne kadar hakiki olurlarsa olsunlar, asıl ihtiyacımız olan şey sükunet ve akılla davranmaktır...

Kaosa yol açacak her davranıştan uzak kalmaktır.

***

Çevre ülkelerin yakın zamanlarda ve şimdi yaşadıklarına bakın...

Geçen yüzyılın ilk yarısına bakın; "olmaz, olmaz" denilenlerin nasıl oluverdiğini bir daha gözden geçirin...

21. Yüzyılın nasıl bir dijital fırtınayla gelip insanı serseme çevirdiğini düşünün...

Öfkeyle kalkıp zararla oturacağımız yollardan bize ne!

Bize hem tek tek kişiler oalarak, hem de siyaseten akıl gerek...

***

Kızacaksınız belki ama...

"Ben kendi dünyama, kendi çevreme bakarım arkadaş, isyanlardayım" demek boş artık!

Küçük itirazların; şahsi kırgınlıkların, kendi hayat çerçevemizde huzur arayışlarımızın, durmadan yakınarak çözüm bulacağımızı sandığımız dönemlerin tedavülden kalkmak üzere olduğunu görmüyor musunuz?

***

Bir çağ dönümündeyiz.

Şaka değil, uydurma değil, gerçek...

Hem insanların, hem de milli devletlerin köşeye sıkıştırıldığı bir çağ dönümünde...

Coğrafyaların değiştirilmek istendiği bir aşamadayız.

Böyle bir dönemde öfke patlamaları ve provokasyonlara kapılıp gitmek çilemizi daha da büyütmekten başka işe yaramaz.

***

Sakin kalmak zorundayız.

Kırgınlık mı var?

Onu da sakin biçimde, yeni yollar bulup siyasal iradeye dönüştürmeliyiz.

Siyaset yeniden tabana yayılmalı...

Siyasetçiler "iş adamı" gibi davranan tipler olmaktan hızla çıkmalı! (...)"

 

 

 

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