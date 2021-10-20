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Ekonomi Bir büyük zam da LPG'ye!
Ekonomi

Bir büyük zam da LPG'ye!

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG'ye 22 kuruş zam geldi.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 21:09:00 -
Bir büyük zam da LPG'ye!

Benzin ve motorin zammının ardından LPG'ye de zam geldi.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG'ye 22 kuruş zam gelirken, artışın ardından LPG otogaz İstanbul'da 6,13'ten, Ankara'da 6,17'den ve İzmir'de 6,03'ten satılacak.

Söz konusu artış pompa fiyatlarına yansıyacak.

Geçen hafta da benzine 37, motorine 41 kuruşluk zam yapılmıştı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Söz konusu artış pompa fiyatlarına yansıyacak.

Geçen hafta da benzine 37, motorine 41 kuruşluk zam yapılmıştı.

 

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