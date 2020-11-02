Bir buçuk yıldır İzmir'de koltukta oturan Tunç Soyer'e depremden sonra dank etti!

Bir buçuk yıldır İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunda oturan Tunç Soyer, 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında birçok binanın giriş katındaki ana kolonların kesildiğini söyledi. Depremden önce ihmalkarlıklarla ilgili önlem almayan Soyer'in aklı başına, depremden sonra geldi.

Bina kolonları kesilmiş

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, katıldığı televizyon programında, depremde yıkılan bütün binalarla yaptıkları tespitleri paylaştı. Soyer, tamamı 92 ile 99 yılları arasında ruhsatlandırılmış yapıların ticarethaneye çevrilmiş zemin katlarında kolon kesmek gibi deformasyonların tespit edildiğini söyledi.

Yıkılan binaların 99 yılında çıkarılan yapı ruhsat yönetmeliğinden önce yapıldığını belirten Soyer, “Yapılan ilk gözlemlerde deniz kumunun kullanıldığına dair veriler var elimizde. Demir donatı alanlarının zayıflığıyla ilgili bilgiler var. Hatta yapı deformasyonuyla ilgili zemin katta örneğin kolonu market yapmak için, spor salonu yapmak için kesmiş” diye konuştu.

6.6'lık depremden sonra dank etti

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İzmir Belediye Başkanı seçilen Soyer'in, depremle ilgili yapılan bu ihmalkarlıklarla neden depremden önce tedbir almadığı, cevabı beklenen sorular arasında yer aldı.

Soyer, binalarda yapılan değişiklikleri eleştirirken İzmir’i uzun yıllardır CHP'nin yönettiğini unutmuş olmalı. Bir buçuk yıldır İzmir'i yöneten Soyer'e eksikliğin yeni dank etmesi yaşanan facianın içler acısı durumunu ortaya koydu.