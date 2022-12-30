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Gündem Bir bu eksikti şimdi tam oldu İETT otobüsü ile bakın ne taşıdılar
Gündem

Bir bu eksikti şimdi tam oldu İETT otobüsü ile bakın ne taşıdılar

CHP’li İBB bakımsızlıktan insanların hayatını tehlikeye attığı İETT otobüslerinde bir skandala daha imza attı. İstanbul’da İETT otobüsüyle kağıt havlu sevkiyatı yapıldığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Onlarca kağıt havlunun nereye götürüldüğü ve neden İETT otobüsüyle taşındığı ise merak konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2022-12-30 13:51:00 -

Son zamanlarda karıştıkları trafik kazaları ve yaptıkları arızalarla dikkatleri üzerine çeken İETT otobüslerinden biri, bu defa şaşkınlık veren bir haberin konusu oldu. Dün öğle saatlerinde TEM otoyolu Ankara istikameti 5. Levent mevkiinde seyir halinde olan bir sürücü, yanından geçen İETT otobüsünün içerisinde yolcular yerine kağıt havluların olduğunu fark edince gözlerine inanamadı. Ve o anları kayda aldı.

20 saniye kadar süren görüntüde seyir halindeki İETT otobüsünün onlarca kağıt havluyla dolu olduğu görülüyor.

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