Bir bu eksikti şimdi tam oldu İETT otobüsü ile bakın ne taşıdılar

Son zamanlarda karıştıkları trafik kazaları ve yaptıkları arızalarla dikkatleri üzerine çeken İETT otobüslerinden biri, bu defa şaşkınlık veren bir haberin konusu oldu. Dün öğle saatlerinde TEM otoyolu Ankara istikameti 5. Levent mevkiinde seyir halinde olan bir sürücü, yanından geçen İETT otobüsünün içerisinde yolcular yerine kağıt havluların olduğunu fark edince gözlerine inanamadı. Ve o anları kayda aldı.

20 saniye kadar süren görüntüde seyir halindeki İETT otobüsünün onlarca kağıt havluyla dolu olduğu görülüyor.