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Bir bu eksikti! Kültür ve Turizm Bakanlığı Tevrat tefsiri yayınladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, tahrif edilmiş ve içinde sonradan eklenmiş İslam öğretisine aykırı son derece sakıncalı ifadelerin yer aldığı Tevrat’ın Türkçe tefsirini yayınladı.

04 Mart 2019 Pazartesi 12:23
Bir bu eksikti! Kültür ve Turizm Bakanlığı Tevrat tefsiri yayınladı

10.Yüzyılda Bağdat’ta yaşayan ve Tevrat’ı Arapça’ya ilk defa tercüme eden Saadya Gaon isimli Yahudi ilim adamının, Tefsiru’t Tevrat bi’l-Arabiyye isimli eserini Türkçeye çevirerek tefsir eden Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuh Arslantaş’ın çalışması, devlet tarafından bin 500 adet basılarak satışa sunuldu.

Marmara İlahiyat’tan Tevrat skandalı!

140 Lira fiyattan satışa sunulan Tevrat Tefsiri, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi resmi web sitesinde, “Marmara İlahiyat hocası Prof. Dr. Nuh Arslantaş’tan yeni bir eser... TEVRAT TEFSİRİ... İslam dünyasında bir ilk... İlk defa bir müslüman ilim adamı Tevrat’ı tercüme ve tefsir etti... Bu çalışma Tevrat’ın her bir cümle ve kelimesinin tek tek tefsir edildiği bir çalışma... 10. Yüzyılda Bağdat’ta yaşayan ve Tevrat’ı Arapça’ya ilk defa tercüme eden Saadya Gaon isimli Yahudi alimin Tefsiru’t Tevrat bi’l-Arabiyye isimli eserini Yahudi Arapçasından (Judeo Arabic) Arapça’ya, Arapça’dan da Türkçe’ye tercüme eden Nuh Arslantaş Tevrat’ı İbranice, Aramice ve Arapça kaynaklardan hareketle tefsir de etti. Çalışma iki cilt halinde Kültür Bakanlığı Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı’nca yayınlandı” ifadeleriyle tanıtılıyor.

Marmara İlahiyat’ın sitesindeki tanıtımda, Müslüman’ın “m”sinin küçük yazılması ise acı bir detay olarak göze çarpıyor. Aynı cümle içinde “Tevrat” yazılırken imla hatası yapılmaması, Marmara İlahiyat Fakültesi’nde Müslüman’a ne derece değer verildiğini göstermesi açısından çarpıcı bulundu.

Tevrat tefsirinin devlet eliyle basılıp satılmasına sosyal medyada tepki gösteren bazı ilahiyatçılar, “Kültür Bakanlığı tarihinde hiç halka yönelik bir Kur’an-ı Kerim Tefsiri bastı mı acaba?”, “İncil’in Tefsiri ve Vatikan’ın Keteismus’u (İlmihal kitabı) da ne zaman yayınlanacak acaba?” diye yazdılar. Konuyla ilgili görüşlerini almak istediğimiz anlı şanlı, tanınmış ilahiyatçılar ise açıklama yapmaktan kaçındılar. İsminin verilmesini istemeyen bir ilahiyatçı ise Akit’e şu görüşleri aktardı: “Devlet eliyle batılın propagandasını yapmak, kadim devlet geleneğimiz ve inancımızın hoşgörü limitlerine sığmaz. Umarız bundan kısa zamanda dönülür.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 12:23
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  12. Kur’an-ı Kerim
  13. Keteismus
  14. İncil’in Tefsiri
  15. İncil
  16. Akit

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  • KaraKara36 dk önce
    Artık şu sapkınları temizleyin bi zahmet ilahiyatlardan.

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