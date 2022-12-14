Bir bu eksikti! Kazıklı Voyvoda’yı diriltmeye çalışıyorlar

Yeniçerileri kazığa oturtma yöntemiyle infaz eden Kazıklı Voyvoda, Romanya’da yer alan Valaçya bölgesinde 1448’den 1476’ya kadar Osmanlı’ya karşı isyan etti ve savaştı.

Fatih Sultan Mehmet’in gönderdiği seferi kuvvet ve Osmanlı’ya bağlı Moldovalı Basarb Laiota güçleri tarafından mağlup edilen Kazıklı Voyvoda, veya Vlad Tepeş, 1476 veya 1477 tarihinde mağlup edildi.

İsyancı askerler, kendi yöntemleriyle kazıklara oturtuldu. Vlad Tepeş’in ise kellesi, Fatih Sultan Mehmet’e gönderildi ve İstanbul’da uzun bir sopanın ucuna takılarak teşhir edildi.

On binlerce askerin ve insanın ölümüne sebep olan 28 yıllık isyan sürecinde Vlad Tepeş’in hem yerel halka, hem ele geçirdiği Osmanlı askerlerine uyguladığı kazıklı infaz yöntemi, hafızalardan silinmedi.

Coğrafi açıdan savunması kolay, sisli ve dar dağ yolları ile ulaşım sağlanabilen bir şatoda yaşayan Vlad Tepeş, Gotik edebiyatın temsilcilerinden İrlandalı yazar Bram Stoker’ın “Drakula” adlı romanına ilham oldu. Vlad Tepeş’in şatosunda geçen bu romanda Kont Drakula karakteri, Vlad Tepeş’ten esinlenilmiş bir vampirdi. 1897 tarihli roman, vampir temalı kurgulara ilham oldu ve Kont Drakula karakteri, tüm dünyada ün kazandı.

DNA üzerinde çalışıyorlar

Bilim insanları, Vlad Tepeş’in ölümünden yaklaşık bir yıl önce, 1475’te kaleme aldığı bir mektubu buldu. Tepeş’in mührünü taşıyan mektubu incelemeye alan bilim insanları, “Kazıklı Voyvoda” olarak bilinen ve tarihin en ikonik karakterlerinden Kont Drakula’ya ilham olan Vlad Tepeş’in DNA’sına ulaşmak istiyor.

Eğer DNA örneği tespit edilirse, Vlad Tepeş’in üç boyutlu modellemesini yaparak, gerçekte nasıl göründüğünü ortaya çıkarmak istiyorlar.

Voyvoda, Rumen dilinde hükümdar ve prens anlamına geliyor. Günümüzde Romanya’da yer alan Valaçya(Eflak) ve Boğdan’da hüküm süren krallar, Voyvoda unvanını alıyordu.