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Gündem Bir bomba iddia daha! "Muharrem Sarıkaya, yedi aylık hamile gazeteciye daha fazlasını yaptı"
Gündem

Bir bomba iddia daha! "Muharrem Sarıkaya, yedi aylık hamile gazeteciye daha fazlasını yaptı"

Türkiye gazetesi yazarı Fatih Selek, İHA muhabirine tokat atmasıyla gündeme gelen Habertürk gazetesi Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya'ya ilişkin olarak, "Bir kadın meslektaşımıza yedi aylık hamileyken daha fazlasını yapmış." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 10:48:00 - 2021-12-20 11:11:00
Bir bomba iddia daha! "Muharrem Sarıkaya, yedi aylık hamile gazeteciye daha fazlasını yaptı"

Türkiye gazetesi yazarı Fatih Selek, İHA muhabirine tokat atmasıyla gündeme gelen HaberTürk gazetesi Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya'ya ilişkin olarak, "Muharrem Sarıkaya'nın İHA muhabiri Ahmet Demir’e vurduğu görüntüler ortaya çıkanca eski defterler de açıldı. Meğer ilk vukuatı değilmiş bunun. Hatta rutiniymiş. Bir kadın meslektaşımıza yedi aylık hamileyken daha fazlasını yapmış. Herkes de biliyor ama susuyormuş. Bir başka kadın muhabiri basın toplantısında konuşanı göremediği gerekçesiyle itip kakmış, çekiştirmiş. Düşünün bunlar bir de kadın. Erkek meslektaşlarımıza ne yapmaz! Onu da gördük nitekim." iddialarını dile getirdi.

Selek yazısında, "Neyse ki hareketin kralını gördü. Sağcısı, solcusu, libarali, muhafazakârı bütün gazeteciler bir oldu ve bu zorbalığa, hadsizliğe, seviyesizliğe tepkisini gösterdi. Türkiye Gazeteciler Sendikasından, Gaziantep Gazeteciler Cemiyetine, İletişim Platformu Derneğinden, Çağdaş Gazeteciler Derneğine, Uluslarası Medya Enformasyon Derneğinden Haberciler Platformuna kadar, bütün meslek örgütleri Sarıkaya'ya ve Sarıkayalara isyan etti. Twitter'da gece bir sesli görüşme odasında çoğu gazeteci 3 bin 500 kişi vardı. Bütün emekçilerin derdiydi çünkü bu...  O tokat sadece Ahmet'e değil hepimize, bu mesleğin emekçilerine atıldı. Özür dilemeye sözler yetmez. "Öfkemi kontrol edemedim" demek hiç yetmez! Bırak o kalemi, çek git Sarıkaya!" ifadesini kullandı.

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Yorumlar

samimi

Bunlar insanım diye gezmesin lütfen... özeleştiri yapıp... tövbe edip...inzivaya çekilsin...bir daha kimseye zulmetmesinler...
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SOKAĞIN SESİ

HERKESİN GÖZDEN KAÇIRDIĞI BİRŞEY VAR! MUHARREMİN AGRESİF HAREKETLERİ KONUŞMALARI ASIL BAYAN BELEDİYE BAŞKANINA PSİKOLOJİK BASKI OLUŞTURMUŞTUR SAYGISIZLIK FATMA HANIMADIR. AK PARTİLİ YETKİLİLERİNDE ÇIT YOK MEYDAN HABERTÜRK DEKİ FETÖ CÜ GAZETECİLERE KALMIŞ. FETÖ ARTIKLARI HABERTÜRK E TOPLANMIŞ
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