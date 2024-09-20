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Siyaset Bir birlerine girdiler: Mansur Yavaş'tan İmamoğlu medyasına isyan!
Siyaset

Bir birlerine girdiler: Mansur Yavaş'tan İmamoğlu medyasına isyan!

Yeniakit Publisher
2024-09-20 13:54:00 -
Bir birlerine girdiler: Mansur Yavaş'tan İmamoğlu medyasına isyan!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'CHP’den ayrılacak' iddiasını ortaya atan gazetecilere yönelik sert açıklamalarda bulundu. Yavaş, o isimlere yönelik, 'kirli siyasete alet olmayacağım' dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'CHP’den ayrılacak' iddiasını ortaya atan gazetecilere yönelik sert açıklamalarda bulundu. Yavaş, o isimlere yönelik, 'kirli siyasete alet olmayacağım' dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'CHP’den ayrılacak' iddiasını ortaya atan gazetecilere yönelik sert açıklamalarda bulundu.

Yavaş, İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen gazetecilerin ve Şaban Sevinç'in ısrarla dile getirdiği konu hakkında, Habertürk Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'a konuştu.

"ASILSIZ İDDİANIN KONUSU OLUYORUM"

Yavaş'ın yanıtı şöyle:

"Son dönemde kulis bilgisi adı altında sürekli mesnetsiz haber, köşe yazısı ve yorumlara konu olduğumuzu görüyorum. ‘Yavaş partisinden ayrılacak. Başka partiden aday olacak. Farklı siyasi partilerle görüşüyor’ şeklinde birçok asılsız iddianın konusu oluyorum.''

"KİRLİ SİYASETE ALET OLMAYACAĞIM"

''Fakat, gerçeklerin oralarda yazanlar ve anlatılanlarla yakından uzaktan bir ilgisi yok. Adaylık konusu başta olmak üzere şu an tartışılan tüm konular zamanı geldiğinde oturulur konuşulur. Ancak; bu asılsız iddiaların aynı şahıslar tarafından kulis bilgisi adı altında sürekli gündeme getirilmesinde artık kötü niyet arıyorum. Kirli siyasete alet olmayacağım."

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