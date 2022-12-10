Bir bir yakalandılar! MİT nefes aldırmıyor

MİTin kilit operasyonları 2022de terör örgütünün kritik isimleri öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı, bu yıl gerçekleştirdiği hem sınır içi hem de sınır ötesi operasyonlar ile adeta nefes kesti. Son dönemde özellikle terör örgütlerinin sözde üst düzey yöneticilerini hedef alan Milli İstihbarat Teşkilatı, düzenlediği nokta operasyonlar ile teröristleri bir bir etkisiz hale getirdi. Ayrıca MİT, Türkiye’ye sınırı olan Irak ve Suriye’nin kuzeyinde bulunan PKK/KCK/YPG/HPG terör örgütlerinin sözde üst düzey yöneticilerini etkisiz hale getirirken başta Amerika ve Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren FETÖ terör örgütü mensuplarını da bir bir yakaladı.

NURİ GÖKHAN BOZKIR, MİT TARAFINDAN TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Bu yılın ilk ve en önemli operasyonlarından birisi; FETÖ’nün devlet içerisindeki kadrolaşma çalışmalarını ele alan “Köstebek” adlı kitabını yayınlayamadan 18 Aralık 2002’de öldürülen Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır'ın yakalanarak Türkiye’ye getirilmesi olmuştu. FETÖ söylemlerini kullanarak Türkiye, Türk devlet kurumları ve devlet büyükleri aleyhine asılsız iddialarda bulunan Bozkır, MİT tarafından gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde Türkiye’ye getirilmişti.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA NOKTA OPERASYONLAR

Bu yıl MİT tarafından düzenlenen operasyonların bir diğer kanadı da PKK terör örgütüne yönelik olarak gerçekleştirildi. Ocak ve şubat aylarında Irak’ın Sincar bölgesinde düzenlenen nokta operasyon ile PKK/YBŞ sözde Özel Kuvvet Sorumlusu olan Azad kod adlı Sileman Şemo Yusuf’un içerisinde bulunduğu araç vurulmuş ve etkisiz hale getirilmişti. Öte yandan MİT birkaç hafta sonra düzenlediği operasyon ile Suriye sınırındaki bombalı eylemlerin sorumlusu PKK/YPG'li terörist ‘Hebat Gever’ kod adlı Süleyman Orhan’ı da etkisiz hale getirmişti.