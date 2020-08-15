Bir belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ülkemizde de hissedilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Muş ve Ankara'nın Çubuk ilçesi belediye başkanlarının koronavirüse yakalanmasının ardından bir belediye başkanı daha Kovid-19'a yakalandığını açıkladı.

Sosyal medyadan açıkladı

Gümüşhane'nin MHP'li Torul İlçe Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını açıkladı. Özdemir yaptığı açıklamada "Bu sürecin ciddiyetini ortaya koyabilmek adına, siz değerli kardeşlerime bu haberi birinci ağızdan vermek, salgın ciddiyetini yeniden paylaşmak, anlatmak istedim." dedi.

"Karantina sürecim başladı"

Koronavirüs sürecinin henüz bitmediğini belirten Özdemir "Evlerinizden maskesiz çıkmamanızı, kendinizi, çocuklarınızı ve sevdiklerinizi etkilememenizi, ölümcül sonuçlar doğurabilecek tüm toplu yaşam faaliyetlerinden uzak durmanızı bir kez daha rica ediyorum. Hastalığıma ilişkin karantina sürecim, bu hastalığa yakalanan tüm vatandaşlarımız gibi başlamıştır. Karantina sürecim bittiğinde, yine direkt sizlerle paylaşacağım ve Torul için çalışmaya devam edeceğim. Allah'a emanet olun. Dualarınızı eksik etmeyin." ifadelerini kullandı.