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Siyaset Bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçti
Siyaset

Bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçti

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Şahin, AK Parti'ye katıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-07 08:31:00 -
Bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

Burada yaptığı konuşmanın ardından Erdoğan, AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Şahin'e rozet taktı. Şahin Demokrat Parti'den belediye başkanı seçilmişti.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin daha güçlü yarınlarının adı, dün olduğu gibi bugün de AK Parti. Milletin Partisi AK Parti büyüyerek yoluna devam ediyor. Afyonkarahisar İscehisar Belediye Başkanımız Ahmet Şahin, Grup Toplantımızda Partimize katıldı. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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