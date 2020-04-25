"Bir belediye başkanı, Alevilik'i İslam'dan çıkarmaya nasıl cüret edebilir!"

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Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun, Alevilik'in İslam'dan ayrı gibi gösterilmesine sert tepki geldi.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yardım kolilerinin içindeki skandal çizimlere tepki gösteren Muharrem Coşkun, "Alevileri bu çizimle Müslümanlıktan, İslam'dan çıkarmaya nasıl cüret eder, bir belediye başkanı! Bunun bedeli olmamalı. Yani bu kadar basit mi? Alevilere şu anda bir rol biçilmiş durumda. Kur'an'dan İslam'dan ve Müslümanlıktan Aleviler çıkarılmış durumda. Bunu yapan da bir CHP'li belediye başkanı tarafından. Dolayısıyla buna en başta Alevi kardeşlerimizin tepki göstereceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evde geçirmek zorunda olan çocuklar için 100 bin tane hediye kolisi hazırlamıştı.

Ancak bu kolinin içerisinde yer alan 'Cumhuriyet ve Demokrasi' isimli kitapçık tartışma konusu olmuştu. 23 Nisan temasını içerdiği söylenen kitapçıkta bazı sayfalardaki çizimler ve içerik dikkat çekmişti. Kitapçığın bir sayfasında "Demokrasi için 'sandık' şarttır ama yeterli değildir" denilirken bir başka sayfada din adamlarının görseline yer verilmişti.