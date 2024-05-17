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Yerel Bir başıboş köpek vakası da Diyarbakır'dan!
Yerel

Bir başıboş köpek vakası da Diyarbakır'dan!

Yeniakit Publisher
2024-05-17 09:22:00 -
Bir başıboş köpek vakası da Diyarbakır'dan!

Diyarbakır'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk sırtından yaralandı.

Diyarbakır'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk sırtından yaralandı.

Çınar ilçesinde, 8 yaşındaki Ö.D, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Gazi Mahallesi Aydın Sokak'taki olayda sokak köpeklerinin saldırısı sonucu sırtından yaralanan küçük çocuk, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Köpeklerin ısırıkları nedeniyle yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Yapılan tedavinin ardından sağlık durumu stabil olan çocuk, taburcu edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Olay, vatandaşların tepkisine neden olurken sokak köpeklerinin kontrol altına alınması gerekliliğini bir kez daha gündeme getirdi.

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