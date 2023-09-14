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Kadın - Aile Bir bardak suya saç telinizi koyup bekletirseniz! Çok kişi tarafından bilinmiyor! Uygulama böyle, basitçe anlatımı
Kadın - Aile

Bir bardak suya saç telinizi koyup bekletirseniz! Çok kişi tarafından bilinmiyor! Uygulama böyle, basitçe anlatımı

Yeniakit Publisher
2023-09-14 22:39:00 - 2023-09-14 23:17:59
Bir bardak suya saç telinizi koyup bekletirseniz! Çok kişi tarafından bilinmiyor! Uygulama böyle, basitçe anlatımı

Uygulaması kolay! Saçlarınızın sağlıklı olup olmadığını test etmenin birçok kişi tarafından bilinmeyen çok basit ve kolay bir yolu var. saçlarınızın sağlıklı olup olmadığını öğrenmek için bir bardak ve su yeterli. İşte o kolay ve basit metod.

Hepimiz saçlarımızın dökülmemesini daha ötesi güzel ve sağlıklı saçlara sahip olmak isteriz. Peki ya saçlarımızın iyi olup olmadığını nasıl anlarız? Bu yazının yalnızca bilgilendirme amaçlı olduğunu unutmayın.

Bilgecafe'de yer alan habere göre, saçınızın ne durumda olduğu test edildi.

Saç Nelerden Oluşur?

Bir saç şunlardan oluşur:

  • Saç dokusu
  • Saç kökü memesi
  • Saç Soğanı Veya folikül

Folikül, saçın derinliklerinde bulunur. Sorun folikül ise, şampuanlar yardımcı olmaz. Şampuanın kafa derisi ve saç folikülü ile çok kısa bir temas süresi vardır. Bu nedenle, saç büyümesini teşvik etmek veya saç dökülmesini önlemek için yeterli olmaz” diyor saç bozukluklarında dünyaca ünlü bir uzman olan Dr. Antonella Tosti.
Bir bardak su ile saçınızın ne kadar yıprandığını kontrol edebilirsiniz.

Bir bardağa su dökün.
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Başınızın farklı bölgelerinden (ense, şakak ve üst) birkaç tel saç alın.

Onları suya atın.

Gözenekli veya hasarlı saçlar dibe çöker. Halihazırda kısmen nemini kaybetmiş ve gözenekli hale gelen (yani kısa sürede kırılabilir) pek sağlıklı olmayan saçlar ortada yüzer ve sonra yavaşça batar. Sağlıklı saçlar ise suyun yüzeyinde kalır.

Hasarlı Saçların Bakımı Nasıl Yapılır?

Saçınız ıslakken kesinlikle taramayın.

Zamanınız varsa, saçınızı doğal olarak kurutun.

Saç derinize ve saçınıza jojoba yağı ile masaj yapın.

Her saç yıkamasından sonra saç kremi kullanın

Meyan kökü içeren şampuanlar kullanın.

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