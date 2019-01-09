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'Bir ayağı Pensilvanya'da, bir ayağı Kandil'de'

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay CHP sözcülerinin MHP eleştirilerine sert bir şekilde karşılık verdi. Açıklamasında CHP’yi “dümene sahip olmak isteyen kaptan adaylarının dümeni kırdığı bir gemi”ye benzeten MHP’li Erkan Akçay “CHP açık denizde dümensiz kaldı. Attıkları çapaların ise birisi Pensilvanya’da, diğeri Kandil’de. Bu iki odak arasında ayakta durmaya çalışan bir CHP var karşımızda” dedi.

09 Ocak 2019 Çarşamba 10:18
'Bir ayağı Pensilvanya'da, bir ayağı Kandil'de'

Mikrofon gören her CHP’linin söze Atatürk ve milli ruh ile başladığına dikkat çeken Akçay “CHP’de ne Atatürk’ten, ne de milli ruhtan eser yok. Onlar için Atatürk sevgisi duvardaki resimden öte değil. Terör örgütleriyle dillere destan birlikteliklerinden kutuplaşma, kamplaşma ve çatışma ortamı yaratmak istiyorlar. CHP sözcüleri 31 Mart’ta başarıyı değil, 1 Nisan’da sokakları amaçlıyorlar.” dedi.

Açıklamasında CHP’li Özgür Özel’in MHP ve Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye yönelik eleştirilerine de sert bir şekilde cevap veren MHP’li Erkan Akçay “CHP’li Özgür Özel Sayın Genel Başkanımız için ‘15 Temmuz’u araçsallaştırdı, 20 Temmuz OHAL darbesini yaptı. Birisi düğmeye bastı ama o düğmeye 15 Temmuz’dan önce basıldı’ diyor. Bu sözler 15 Temmuz’a tiyatro ve senaryo diyen zihniyetinFETÖ’yle mücadeleden rahatsız olan çarpık bakışın sözleridir. Cumhur İttifakı terörle mücadele ederken, Türk milletinin birlik ve beraberliğini savunurken CHP kimlerle beraber? 20 Temmuz OHAL ilanı FETÖ’yle mücadele için atılmış bir adımdır; bu gerçeğe karşı CHP için terörle mücadele süreci tüm terör unsurlarıyla bir araya gelerek ülkemizi karıştırmak için bir fırsat olarak kullanılmaktadır. Oyunlarını bozduğumuz için MHP’ye yönelik şuursuzca saldırıya geçmişlerdir. CHP sözcüleri çaresizlik içinde karalama ve kumpas peşindedir.” dedi.

Akçay açıklamasına şöyle devam etti: “Bölücü Terör örgütünün siyasi uzantıları ile “Gönül İttifakımız” var diyerek Kandil’e selam yollayanlar, Pensilvanya’danişaret alarak zillet ittifakı kuranlar  15 Temmuz ihanetinden itibaren bir ve beraber olan   Yeni Kapı ruhuyla kurulan Cumhur İttifakı  hakkında yeni iftira kampanyaları düzenlemektedirler.Penislvanya’da düğmeye basılan, Kandil’de ayarı yapılan zillet ittifakının Cumhur ittifakına karşı duruşun gerisinde de bu kirli dostluklar vardır.Aslında bunların amaçları milli ve yerli olan Cumhur İttifakına saldırarak Türkiye düşmanlarıyla girdiği karanlık ilişkileri, kurdukları platformları ve yaptıkları ittifakları, kurdukları cepheleri örtbas etmek için dikkatleri kendi üzerlerinden uzaklaştırmak istiyorlar.

Maalesef bunlar milli hassasiyet taşımayan siyaset bezirganlarıdır. Kandil mağaralarından, Pensilvanya koridorlarından aldıkları icazetle adeta Türkiye’ye düşmanlıkta yarış yapmaktadırlar.

CHP, Türkiye’nin bir sorunu haline gelmiştir. CHP’nin başarabildiği tek şey herkesi CHP’nin başarısız, vizyonsuz, çözümsüz olduğuna inandırmasıdır. Hiç kuşkusuz CHP kendi akıbetinden kaçmaya çalışırken ona en kısa yoldan ulaşma istikametindedir. CHP’nin kaçamadığı akıbeti 24 Haziran’dan sonra 31 Mart’ta da onu bulacaktır.”

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Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 10:18
  1. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay

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