Bir avuç komünist meydana indi! 'Tarikatsiz düzen için buradayız'

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Türkiye Komünist Partisi (TKP) mensubu bir avuç kalabalık, İstanbul Beşiktaş'ta bir araya geldi.

Mafya ve Tarikat nasıl bir arada?

Beşiktaş'ta okunan basın açıklamasında Sedat Peker'in altı boş açıklamalarından cesaret buldukları anlaşılan bir avuç komünist, önce 'Mafyasız, patronsuz bir düzen için' sloganları attı. Ardından tarikat düşmanlığını da gözler önüne seren TKP'liler tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Buradan ilan ediyoruz, tarikatlar yasaklanacak, mafya yargılanacak, sömürünün olmadığı bir ülkeyi kuracağız. Bu halk size asla boyun eğmeyecek."