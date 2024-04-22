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Gündem Bir avuç Hamas mücahidinin rezil ettiği istihbarat şefi daha fazla dayanamadı
Gündem

Bir avuç Hamas mücahidinin rezil ettiği istihbarat şefi daha fazla dayanamadı

Yeniakit Publisher
2024-04-22 12:02:00 -
Bir avuç Hamas mücahidinin rezil ettiği istihbarat şefi daha fazla dayanamadı

7 Ekim'den sonra dünyaya rezil olan ve istihbarat birimlerinin lanse edildiği kadar güçlü olmadığı anlaşılan İsrail'de bir istifa haberi geldi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, İsrail Askeri İstihbarat Şefi Tümgeneral Aharon Haliva, istifa mektubunu Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye sundu.

Haliva, istifa mektubunda, "Komutam altındaki istihbarat birimi misyonunu yerine getiremedi. Savaşın acısını sonsuza kadar taşıyacağım. Artık sorumluluğu kabul edip görevimi sonlandırmak istiyorum." ifadesini kullandı.

İsrail ordusunda yerine geçecek ismin belirlenmesi gerektiği için Haliva'nın istifasının ne zaman yürürlüğe gireceği ise henüz bilinmiyor.

Haliva, 7 Ekim'deki saldırıların ardından başarısızlığını kabul ederek istifa kararı alan ilk üst düzey askeri isim oldu.

İsrail ordusunun, 7 Ekim saldırılarına yol açan başarısızlıklar hakkında ordu içinde soruşturma başlatılması için komutanlıklara talimat verildiği bildirilmişti.
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İsrail ordusu tarafından mart başında yapılan yazılı açıklamada, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından 7 Ekim 2023'teki saldırı hazırlıklarını fark edemeyen veya saldırı öncesinde yeterli tedbirleri almadığı düşünülen askeri birimlerin kendi içlerinde soruşturmalar yürüteceği kaydedilmişti.

Soruşturmaların, Mart 2018'den 10 Ekim 2023'e kadar 5 yıllık zaman dilimindeki ordu içindeki operasyonel başarısızlıklara odaklanacağı aktarılmıştı.

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Yorumlar

Mustafa

Rezil olan kim 35 bin şehit var

yerine adam atanıncaya kadar

hala yerinde duracak yerine adam bulmadılar istifa etti görünsede hala yerinde duracak artık savaş bitene kadar ayrıca fanatik yahudilerden kurulu taburu bu adam koruyor (yabancı gazetelerden haber) bu tabur iskence gönülülük din üzerine kurulu tabur
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