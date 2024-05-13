Bir avuç Hamas mücahidi, İsrail’e resmen kök söktürüyor! Siyonistler bakın şimdi de niçin kudurdu

Bir avuç Hamas mücahidinin, neredeyse bütün Batı dünyasının destek verdiği siyonist İsrail’e kök söktürmesi, İsrail’deki siyonistleri adeta kudurttu. “Savaşın uzayarak Hamas’ı yok etme aşamasına ulaşamaması ve rehinelerin kurtarılmasının hâlâ mümkün olmaması” ihtimalinin İsrailli aşırı sağcıları isyan ettirdiğini belirten Milliyet gazetesi yazarı Güneri Cıvaoğlu, İsrail Yasama Meclisi Knesset’in 1 milyon İsrailli tarafından kuşatma tehdidi altında olduğunu ifade etti. Cıvaoğlu, yazısında özetle şunları kaydetti:

“(…) “Savaşın uzayarak Hamas’ı yok etme aşamasına ulaşamaması ve rehinelerin kurtarılmasının hala mümkün olmaması” ihtimali halkı öfkelendiriyor.

Ve…

Havada ciddi tehditler uçuşmaya başladı.

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Örneğin…

“ ■ 1 milyon İsrailli, İsrail Yasama Meclisi Knesset’i kuşatırız. Kimse içeri giremeyecek, kimse çıkamayacak.

■ Sadece helikopterlerle zorunlu ulaşım olabilir.

■ Sokaklarda kalacağız, evlerimize dönmeyeceğiz.

■ Eylemlere ihtiyacımız var.

■ Ateşler yakmak, yürüyüşler, protesto gösterileri.

■ Polise zarar vermeyecek her şey.” (…)”