Bir avuç boyayla dev uçağı boyadılar

Uçakların başlıca maliyetlerinden birisi yakıttır. Daha verimli motorlar kullanmak ya da daha hafif malzemeler kullanarak ağırlığı azaltmak önemli ölçüde yakıt tasarrufu sağlar. University of Central Florida’dan nanobilimci Debashis Chanda’nın liderliğini yürüttüğü ekibin geliştirdiği boyanın 1,4 kilogramı bir Boeing 747 uçağını kaplamak için yeterli oluyor. Gelin konuya yakından bakalım.

Sadece 1,4 kilogram yeterli!

University of Central Florida’dan nanobilimci Debashis Chanda’nın liderliğini yürüttüğü ekip, yeni bir buluşa imza atarak dünyanın en hafif boyasını üretti. Bu boya; ısıyı itme, herhangi bir renkte görünebilme, yüzyıllarca dayanabilme ve bütün bunların yanında enerji tasarrufu sağlayabilme özelliklerine sahip.

Araştırmacıların “plazmonik boya” olarak adlandırdığı boya ile 71 metre uzunluğa ve 64 metre kanat açıklığına sahip 4 motorlu Boeing 747 uçağını kaplamak için yalnızca 1,4 kilogram boya yeterli oluyor.

Evet yanlış okumadınız. Sadece 1,4 kilogram plazmonik boya, geleneksel yöntemle 454 kilogram boya kullanılarak kaplanan Boeing 747 uçağını kaplamaya yetiyor. Bu gelişmeyle birlikte uçaklarda oluşacak ağırlık tasarrufu sayesinde daha az yakıt sarfiyatı olacağından uçuş maliyetlerinin azalmasının yanı sıra uçaklar yüzünden salınan sera gazı miktarı da azalacaktır.

Uçakların ağırlığını azaltma amacıyla yapılan farklı çalışmalar da mevcut. Özellikle son dönemde yeni uçaklarda alüminyum gibi materyellerin kullanım oranının giderek azaldığını ve bunun yerini daha hafif ve işlevsel kompozit yapı malzemelerinin aldığını biliyoruz. Öyle ki modern uçak modellerinden biri olan Airbus A350 uçağının yapısında kullanılan kompozit oranı yüzde 53’tür.

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Dünyanın en hafifi: Plazmonik boya

Plazmonik boya dünyanın en hafif boyası olma özelliğinin yanında birtakım özelliklere daha sahip. Renkler nanoparçacıkların düzenlenmesiyle yapısal olarak oluşturuluyor. Boya bütün kızılötesi spektrumu yansıtması neticesinde daha az ısı emilimi yapıyor. Böylece yapıların daha serin kalmasına yardımcı oluyor.

Bu sayede klima gibi soğutma araçlarının daha az kullanılacağı öngörüsüyle enerji tasarrufuyla birlikte karbon emisyonlarının nihayetinde de küresel ısınmanın azalmasına katkı verme potansiyeli mevcut. Araştırmacılar boyanın altındaki yüzeylerin normal boyaya göre 13-16 derece daha serin kaldığını belirtiyor.

Plazmonik boyanın akıl almaz avantajları bulunuyor ancak geleneksel boylar yüksek kapasiteli büyük fabrikalarda üretilirken plazmonik boya henüz laboratuvar ortamında üretiliyor. Buna bağlı olarak araştırmacılar laboratuvar ortamından çıkıp seri üretime geçilmediği sürece ucuzlamasının pek mümkün olmadığını belirtiyor.