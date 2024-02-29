Bir 'Atatürk' iki yüzlülüğü' Özgür Özel fena tiye alındı!

Özgür Özel'in Mustafa Kemal ile ilgili birbirine zıt söylemleri sosyal medyada gündem oldu.

Özel videolardan birisinde, siyasette Atatürk'ün kullanımasına sözde itiraz ederek, "En kolay alkışın Atatürk denilerek alındığı bir siyasi partinin siyaset üretme pratiğinde sorun var kardeşim. Birbrimizi kandırarak ilerleyemeyiz. Sıkışınca Atatürk'ten bahsedip alkış alarak bir yere varamayız." diyor.

Aynı Özgür Özel sanki bunları söylememiş gibi partisinin Grup toplantısında "Atatürk" diye diye salondakileri harekete geçirmeye çalışıyor.

Nedim Şener, Özel'in iki yüzlülüğünü şu mesajla gündeme getirdi:



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