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Bir asır öncesinin modası defilede sergilenecek

Sivas Olgunlaşma Enstitüsü, 4 Eylül Sivas Kongresi’nin 100.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 17:27
Bir asır öncesinin modası defilede sergilenecek

Sivas Olgunlaşma Enstitüsü, 4 Eylül Sivas Kongresi’nin 100. Yılı Etkinlikleri Kapsamında “100 Yılın Hikayesi” adlı defile düzenleyecek.


Sivas Olgunlaşma Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı 4 Eylül Sivas Kongresi’nin 100. Yılı Etkinlikleri kapsamında Sivas Valiliği Himayesinde; “100 Yılın Hikayesi” adlı Yöresel Motiflerle Kıyafet Tasarımları, Heyet-i Temsiliye Kıyafetleri ve Cumhuriyet Dönemi Kıyafetleri defilesi düzenleyecek. İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ayhan Bülbül ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sivas Valiliği Himayesinde gerçekleştirilen 100. Yıl etkinlikleri kapsamındaOlgunlaşma Enstitüsü’nün de dönemin kıyafetlerini yansıtan defile ile ayrı bir renk katacağını belirten Savaşçı, Enstitü Müdürü Aysel Şenlen ile bir süre görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Hummalı bir çalışma sürdüren usta öğreticilerle bir süre sohbet eden ve tasarımları inceleyerek bilgi alan Savaşçı, daha sonra diğer çalışma atölyelerini ziyaret etti. Burada konuşma yapan Savaşçı, şunları kaydetti:


“Enstitünün, tanıtım araştırma faaliyetleri ile birlikte, el sanatları, sanat tasarım, moda tasarım, nakış ve yiyecek-içecek alanlarında; kültürel değerleri ve geleneksel sanatları araştırma, özelliklerini bozmadan geliştirme, arşivleme, gelecek kuşaklara aktarma, ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtımını sağlama misyonu doğrultusunda görev yapıyor. 2019-2020 eğitim-öğretim yılından itibaren tam gün tam yıl eğitim uygulamasına geçmeyi planladığımız kurumumuzda, Moda Tasarım Teknolojileri ve El Sanatları Teknolojisi alanlarında 2 Yıllık Mesleki Eğitim Denklik Programları faaliyete geçirilecektir.”

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 17:27
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