Bir Apple efsanesinin sonu geldi

Apple’ın müzik severler için tasarladığı, 2000’li yılların sonu ve 2010’lu yılların başına damga vuran teknolojik ürünlerden biri olan iPod, artık günümüzde eski popülerliğini taşımıyor. Keza Apple da bunun farkında olacak ki, iPod devrini tamamen kapatmaya hazırlanıyor.

Apple, bugün yaptığı bir duyuru ile iPod serisinin üretimi devam eden son üyesi iPod Touch’ların üretiminin duracağını. Ancak teknoloji devi, resmi sitesinde satışların stoklar bitene kadar devam edeceğini duyurdu. Eğer sıfır bir iPod Touch satın almak istiyorsanız bu son şansınız olabilir.

iPod Touch’lar stoklarla sınırlı

Her ne kadar artık Apple bu tarz müzik odaklı cihazlar üretmese de şirket iPhone, iPad ve HomePod mini gibi cihazlarıyla iPod ruhunu taşımaya devam ettiğini belirtiyor. İlk iPod, bundan tam 20 yıl önce üretilmişti ancak alınan bu yeni kararla birlikte üretilmi devam eden son iPod modeli olan iPod Touch da tarihe gömülecek. iPod Nano ve Shuffle'ın üretimi ise 2017 yılında durdurulmuştu.

Apple'ın 2019 yılında çıkardığı son iPod Touch modeli ise o dönemde iPhone tasarımına benzerliği ve gelişmiş teknik özellikleri ile beğeni toplamıştı. Ancak artık elimizden eksik olmayan telefonların zaten aynı zamanda birer 'müzikçalar' olduğunu düşünürsek, Apple'ın böyle bir karar alması çok da enteresan değil diyebiliriz.

Şu anda satıştaki iPod Touch modellerinden en ucuzu olan 32 GB’lık model, ülkemizde 3.799 TL’den satışa sunuluyor. iPod’ların satışlarının durmasıyla alakalı ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.