Bir anlık yalnız bıraktı olanlar oldu! Alzheimer hastası eşini 5 gündür sokaklarda arıyor

Edinilen bilgilere göre Eskişehir’de yaşayan 74 yaşındaki alzaymır ve şeker hastası Naime Karslıoğlu 1 Haziran Cumartesi günü saat 14.00 sıralarında eşi Doğan Karslıoğlu ile birlikte alışveriş yapmak üzere evden çıktı. Doğan Karslıoğlu, evden çıktıktan sonra cep telefonunu evde unuttuğunu fark ederek, yakın mesafedeki evinde döndü. Tekrardan Odunpazarı ilçesindeki Atatürk Bulvarı’nda bulunan tramvay durağına gelen Doğan Karslıoğlu, eşinin kaybolduğunu fark etti ve durumu emniyet güçlerine bildirdi. Polis ekipleri, kaybolan yaşlı kadını bulmak için çalışma başlattı.

“Görenler elinden tutsun ve polisi arasın”

Naime Karslıoğlu’nun kaybolmasının üzerinden 5 gün geçmesine rağmen kendisinden haber alınamadı. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerine konuşan Doğan Karslıoğlu, kaybolan eşini bulmak için sokak sokak gezdiğini söyledi. Görenlerin, Naime Karslıoğlu’nun elinden tutarak kolluk kuvvetlerine haber vermelerini isteyen Doğan Karslıoğlu, eşinin kayıp ilanını severek, ağladı. Doğan Karslıoğlu, “Cumartesi günü saat 14.00 sıralarında kayboldu. Üzerinde kırmızı elbise, mavi pijama ve normal siyaha benzer eşarp vardı. Alzaymır hastası yani aslında kaybolduğunun kendisi farkında değil. Farkına varmaz, hiçbir yer bilmez. Daha önce 1 sefer kayboldu, şehir hastanesinde kırmızı alanda bulduk. Şimdi, kaybolduğu dakikada polise haber verdim. Baktım orada yok, hemen karakola geldim. Hastalığı aşağı yukarı 2 yıldan beri fenalaştı. Onu gördüğünü söyleyen çok oldu ama ‘şu gün’ ya da ‘1 gün oldu’ dediler, asılsız yani. Üzgün olmaz mıyız? Her şeyimdi ya benim her şeyimdi. Vatandaşlara söylemek istediğim, Allah rızası için de olsa gördükleri anda elinden tutsun, polisi arasın. Bakın ama tutsun, elinden tutsun öyle arasın. Bir gün sonra, iki gün sonra değil. Elinden tutsun hemen arasın. Benim diyeceğim bu” dedi.