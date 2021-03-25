Bir Ankara fıkrası... Mansur Yavaş: Şu anda oy oranım yüzde 60!

Haber Global TV yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu programının bu haftaki konuğu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. Sorulan sorulara içtenlikle yanıt veren Mansur Yavaş, hem cumhurbaşkanlığı adaylığı hem de oy oranıyla ilgili konuştu.

"Şimdiden konuşmanın anlamı yok"

Yerel seçimlerde HDP'nin desteğiyle yüzde 51 ile seçilen Yavaş, bugün itibarıyla Ankara'da yüzde 60 oy oranına sahip olduğunu iddia etti. Yavaş, cumhurbaşkanlığı adaylığı için de, "Erken seçim yok gündemde. Şimdiden konuşmanın anlamı yok. Benim ağzımdan bugüne kadar böyle bir şey çıkmadı. Böyle bir düşüncem de yok. Ortaya siyasi bir figür gibi çıkmadım. İnsanları kucaklayan, rakiplerini rahatsız etmeyen, işine odaklı olunca. Adam işini yapıyor oluyor. Demek ki insanların aradığı buymuş. Yaptıklarımız insanların hoşuna gitti. Onlara odaklandık. Ondan dolayı konuşulduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.