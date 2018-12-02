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Bir anda yola fırladı... Feci şekilde can verdi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde annesinin yanından bir anda yola fırlayan 6 yaşındaki Suriyeli çocuk, hızla gelen bir otomobilin çarpması sonucu feci şekilde can verdi.

02 Aralık 2018 Pazar 14:15
Bir anda yola fırladı... Feci şekilde can verdi

Antalya'da yanlış otobüse bindiklerini anlayıp, durakta inen, başka otobüse binmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Suriyeli ailenin çocuğu Mahmud El Seyyid Omar (6), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Köroğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Suriye'deki iç savaştan kaçıp Antalya'ya yerleşen El Seyyid Omar ailesi, bazı yakınlarıyla birlikte akşam saatlerinde akrabalarına gitmek için Yeni Doğan Mahallesi'ndeki evlerinden çıktı. Güneş Mahallesi'nde bulunan akrabalarına gitmek için otobüse binen aile, bir süre sonra yanlış araca bindiklerini fark etti. Aile, Köroğlu Bulvarı'ndaki otobüs durağında araçtan indi, başka otobüse binmek için yolun karşısına geçmek istedi. Yaklaşık 100 metre ilerideki yaya geçidini kullanmayan ailenin çocukları Mahmud El Seyyid Omar, elinde bebek arabası olan ve diğer kardeşleriyle ilgilenen annesinin yanından aniden yola fırladı. Bu sırada plakası ve sürücüsü açıklanmayan otomobil, Omar'a çarptı. Yaklaşık 16 metre otomobilin altında sürüklenen Mahmud El Seyyid Omar, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Anne gözyaşlarına boğuldu

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Mahmud El Seyyid Omar'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından önce Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, buradan da otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Gözyaşlarına boğulan anne Rama El Seyyid Omar'ı ise yanında bulunan akrabaları sakinleştirmeye çalıştı.

Teslim oldu

Olayın ardından otomobiliyle kaçan ismi açıklanmayan sürücü Meydan Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Küçük çocuğun hayatını kaybettiği kaza, yol kenarında bulunan bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sırasında ailenin büyük panik yaşadığı görüldü.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 14:15
  1. Antalya
  2. Muratpaşa
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  4. feci şekilde can verdi
  5. Mahmud El Seyyid Omar

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