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Yerel Bir anda yola atlayan kadın dehşeti yaşadı! O anlar kamerada
Yerel

Bir anda yola atlayan kadın dehşeti yaşadı! O anlar kamerada

Bursa'da yolun karşısına geçmek için kontrolsüz şekilde caddeye atlayan kadın, otomobilin çarpması sonucu metrelerce havalanıp taklalar attı. O anlar kameralara yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 09:22:00 -

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiya göre kaldırımda yürüyen kadın, yolun karşısına geçmek istedi. Genç kadın, yaya geçidi bulunmayan yolda, akan trafiğe rağmen caddenin ortasına atlayarak karşıya geçmeye çalıştı. Bu sırada kadın surucunun seyir halinde olduğu otomobil, genç kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havalanan kadın, yaklaşık 5 metre sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar hemen kadının yanına gelerek 112'ye ihbarda bulundu. Hafif yaralanan kadın kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza anı, kameralar tarafından an be an görüntülendi.

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