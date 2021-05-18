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Bir anda takla attı! Ne olduğunu kimse anlamadı

Ukrayna’da troleybüs tellerini fark edemeyen ve tellere takılan otomobil havaya kalkarak, ters döndü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 13:43:00 -

Olay, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bir otoyolda meydana geldi. Otoyolda hareket eden bir otomobil yoldan geçen bir başka tırın kopardığı troleybüs elektrik tellerine takıldı. Otomobil şaha kalkarak devrildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yerel medya, sürücünün alkollü olduğunu ve olayın şokuyla olay yerinden kaçmaya çalıştığını ancak polis tarafından yakalandığını aktardı.

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