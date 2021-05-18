Bir anda takla attı! Ne olduğunu kimse anlamadı

Olay, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bir otoyolda meydana geldi. Otoyolda hareket eden bir otomobil yoldan geçen bir başka tırın kopardığı troleybüs elektrik tellerine takıldı. Otomobil şaha kalkarak devrildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yerel medya, sürücünün alkollü olduğunu ve olayın şokuyla olay yerinden kaçmaya çalıştığını ancak polis tarafından yakalandığını aktardı.