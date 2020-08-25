Bir anda ortam gerildi! İstanbul’da otobüste tepki çeken görüntü
İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde bir otobüste yaşanan kadına tokat olayı tepki topladı.
İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde yaşanan olay tepki topluyor. Otobüste yolculuk eden bir kişi, bilinmeyen nedenle bir anda yanındaki kadına vurdu.
O anlar saniye saniye başka bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Otobüste yaşanan şiddet olayına kimsenin müdahale etmediği görülürken ekiplere de ihbar yapılmadı.
Kadına vuran kişi dün akşam saatlerinde Mescidi Selam-Karaburun hattında sefer yapan 336K otobüsünde koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak maske takmadığı için uyarı aldı.
O esnada yanındaki kadına sert bir şekilde tokat atan kişiye kimse müdahale edemedi.
Skandal olay kişinin kadına hakaretlerle bulunmasıyla devam etti.