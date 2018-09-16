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Bir anda büyüdü! Tekstil fabrikasında yangın!

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.

16 Eylül 2018 Pazar 19:58
Bir anda büyüdü! Tekstil fabrikasında yangın!

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş-Kayseri karayolu üzerindeki tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarına Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterle havadan destek verildi.

Ekipler fabrikaya girmekte zorlananınca fabrikanın bazı duvarları iş makineleriyle yıkıldı.

Bu arada fabrikadaki bazı işçilerin dumandan etkilendiği ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 19:58
  1. Kayseri
  2. Kahramanmaraş
  3. fabrika yangını
  4. Yangın

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